Los dos motivos clave por los que 57% de los argentinos dice que cambiará de trabajo en 6 meses

El 57% de los argentinos prevé cambiar de trabajo en los próximos 6 meses y lo harán por dos razones en las que coincide más de la mitad de los encuestados por la consultora de Recursos Humanos Randstad, en su último relevamiento de confianza en el mercado laboral.



Al preguntarle a los encuestados si creen que podrían encontrar un trabajo similar al que tienen en un empleador diferente en un plazo de 6 meses, el 69% de los argentinos respondió que lo consideran probable o muy probable, mientras que el 31% afirmó que lo ve poco o nada probable.

Del estudio realizado on line entre empleados y desempleados, surge que hay una continuidad de la tendencia iniciada en la salida de la pandemia, caracterizada por una mayor inclinación al cambio por parte de los trabajadores y la priorización de la realización personal como parte del desarrollo profesional.



Esta tendencia, que incide en los índices de rotación en las organizaciones, se combina hoy con la búsqueda de un cambio de empleador impulsada por factores económicos derivados de la creciente inflación y pérdida de poder adquisitivo del salario.



En este sentido, la encuesta de Randstad profundiza específicamente sobre las razones más importantes que llevan a los argentinos a pensar en un cambio laboral. Al respecto, un contundente 51% está en busca de una mejora en términos de salario y beneficios.

Entre otras razones también mencionadas por los participantes de la muestra para buscar un nuevo empleo, se destacan: oportunidades de desarrollo profesional (20%); mejor ambiente de trabajo (8%); mayor flexibilidad (6%); opciones de trabajo remoto (5%); tener un trabajo con propósito (5%); trabajar en una empresa innovadora (3%); y otras razones (2%).

Sobre estos resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, afirmó: "Los niveles de inflación no muestran señales de descenso en el corto y mediano plazo, llevando a los trabajadores a poner especial atención a sus posibilidades de mejora salarial, tanto dentro de su actual trabajo como a través de un eventual cambio de empleador. Aún con condiciones macroeconómicas adversas, los indicadores de demanda laboral no están viendo afectados, motivo por el que las personas que se inclinan por un cambio laboral se sienten confiados en poder conseguir un nuevo empleo rápidamente, aunque, por diversas razones, no todos los que indican querer hacer el cambio terminan concretándolo".

Nivel de satisfacción con empleador actual y con jefe directo

El informe de Randstad también da cuenta del grado de satisfacción de los trabajadores respecto a su empleador y a su jefe directo.

En esta línea, el 50% de los encuestados afirma estar satisfecho con su empleo actual. Por su parte, el 33% mantiene una posición neutral, mientras que el 15% de los participantes asegura estar insatisfecho con su empleador y un 2% afirma estar muy insatisfecho.

Al analizar el vínculo y relación con el jefe directo, el 50% de los participantes asegura estar contento con su jefe último o actual. Por su parte, un 36% refiere no estar contento ni descontento, mientras que un 9% afirma estar descontento con su jefe y un 5% muy descontento.

"La intención de cambio laboral por parte de los trabajadores suele ir de la mano respecto del nivel de confianza en el mercado laboral y la satisfacción con su empleo actual. En este sentido, los resultados de la encuesta muestran que aún con niveles altos de satisfacción general con el empleo actual, la coyuntura económica y la búsqueda de mejores condiciones presionan sobre la movilidad laboral, alentada por un mercado laboral demandante", afirmó Andrea Ávila.