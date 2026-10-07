María Gabriela Fortuny, directora de finanzas de La Caja de Ahorro y Seguro, y Lucila Armano, CFO de Newsan, conversaron acerca del peso estratégico que está ganando el CFO en seguros y consumo masivo.

Fortuny sostuvo que en el negocio de seguros el rol financiero cambió para ser más técnico. “Hoy, el CFO articula las distintas áreas de la compañía. Su participación debe ser desde el momento de diseño de producto codo a codo con el área técnica”.

En seguros uno de los desafíos es trabajar con accionistas en el exterior en el contexto argentino. “Tomar decisiones no es difícil sino transmitirlas y darles previsibilidad”, señaló Fortuny.

Por su parte, Lucila Armano destacó que en el retail y consumo masivo, el rol del CFO tiene una mirada más técnica. “Por ejemplo, la eficiencia en el capital de trabajo hoy es el número uno”.

También se refirió a la actividad de Newsan, la cual es muy activa en el mercado de capitales e hizo referencia a la adquisición de Procter & Gamble por parte de la compañía señalando que tomaron financiamiento teniendo en cuenta variables como la tasa, el plazo y la moneda.