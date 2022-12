De empleado a dueño: con años de experiencia en asistencia al viajero lanzó su propia compañía y apuesta a crecer en la región

Luego de haber estado al frente de la operación de Assist Card para toda América y haber trabajado para grandes compañías, hoy Maximiliano Huss dirige una empresa de asistencia al viajero que creó y apunta a convertirse en uno de los jugadores más importantes de la industria a nivel regional.

Con una inversión inicial de u$s 50.000, Assisto Tu Viaje nació en 2015 y ya está presente en siete países, con planes de seguir creciendo en 2023, apalancada en la reactivación del turismo nacional e internacional.

Por la situación económica local, la compañía se abocará el año próximo a expandirse, especialmente, fuera de la Argentina, donde identifica una oportunidad para ampliar su operación.

A la presencia que ya tiene en el país, Costa Rica, El Salvador, Perú, Panamá, Guatemala y Honduras; sumará su llegada a otros cinco mercados: Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia. Este último será el próximo paso de su plan de desembarcos.

LOS PLANES DE ASSISTO PARA 2023

El objetivo para 2023 es duplicar la facturación respecto de la estimada con la que cerrará 2022 y aumentar un 20% la dotación. "Sin descuidar a la Argentina, la intención es enfocarnos en las ventajas competitivas, el potencial y la estabilidad que presentan otras economías, donde las ventas crecen mes a mes", adelantó Huss, quien decidió emprender hace siete años, luego de haber trabajado como ejecutivo de grandes compañías.

Sucede que, a diferencia de lo que ocurre actualmente en la Argentina -donde los viajes al exterior enfrentan restricciones por la decisión del Gobierno Nacional de resguardar las divisas-, en otros países de la región, el 90% de los seguros que se venden están destinados a viajes al extranjero.

Teniendo en cuentas estas trabas, a nivel local, la firma se enfoca en comercializar productos orientados a viajes internos, aprovechando el hecho de que existen segmentos de la población que no están cubiertos por la medicina de salud privada y que hay localidades donde las prestaciones son menores.

Hoy, en la Argentina, trabajan 30 personas para la empresa que dan sostén a la operación. El modelo de venta del servicio se apoya en representantes exclusivos en cada mercado, con un formato similar al de una franquicia. Según Huss, Assisto les ofrece a los usuarios acceso a la misma red médica de prestaciones que la competencia, pero con planes un 20% más baratos.

"Contamos con un reasegurador internacional de primera línea, como Allianz, con una alta solvencia financiera, y un equipo comercial con una sólida trayectoria", comentó quien es licenciando en Administración de Empresas y se egresó de la Universidad Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas.

QUIÉN ES MAXIMILIANO HUSS, EL CREADOR DE ASSISTO

Con un vasto recorrido en la industria de seguros y asistencia al viajero, Huss ocupó cargos jerárquicos en grandes empresas, como gerente general y director de operaciones. Dentro de su extensa experiencia, entre 1995 y 1997, trabajó como gerente comercial para Lua Seguros, desarrollando la estrategia comercial de sus distintos segmentos y creando nuevos canales de distribución.

Luego, desde 1997 a 2006, se desempeñó en Metlife Insurance Company como Institutional Business Director. Entre otras tareas, fue el encargado de realizar estrategias comerciales y liderar el cumplimiento de las metas dentro del segmento corporativo e institucional.

En 2006, ingresó a Assist Card como Country Manager, puesto que ocupó hasta 2010. En 2011, asumió como Country Manager de la empresa para los Estados Unidos, teniendo a cargo el diseño de la estructura y las responsabilidades de la unidad. Fue responsable de la llegada de Assist Card a Miami.

Huss entró a Asisst Card en 2006 y llegó a tener a cargo la estrategia comercial de las sucursales de América.

Luego de casi un año y medio en ese puesto, fue nombrado Comercial Director of the Americas, cargo que ocupó durante nueve meses. Fue durante ese período que delineó las estrategias comerciales para todas las sucursales de América. En ese entonces, reportaba directamente a Nicolás Keglevich, fundador y ex CEO global de Assist Card.

Tras dejar la compañía, desde 2013 hasta 2016, cumplió distintos roles en diversas firmas del sector. Entre ellos, Head of Travel Insurance de QBE Insurance para América latina, Chief Operation Officer South Latam para AXA Partners y Gerente General de Caruso CIA, entre otros.

Hasta que en 2015 decidió tomar un nuevo rumbo y se lanzó a crear su propia empresa. Así fue que fundó Tusegurodeviaje.net, la predecesora de Assisto. Se trata de una compañía online que compara productos de asistencia al viajero de los principales proveedores de América latina, incluyendo partners de origen europeo.

Desde que fundó en ese mismo año Assisto e inició sus actividades en 2016, Huss está dedicado a comandar y diseñar el crecimiento de esta empresa en expansión.