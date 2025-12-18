En esta noticia Las posiciones que más ganan

Termina el año y la batalla de los sueldos versus la inflación anota un nuevo round; en este caso, sorprendentemente los salarios fuera de convenio le ganaron al índice de aumento de costos.

Según la Guía Salarial 2025-2026 que presentó Adecco Argentina, los ejecutivos terminaron 2025 con un ajuste, en promedio, del 35 por ciento, 7,8 punto arriba del IPC proyectado por el REM.

De esta forma, el salario real logra una recuperación parcial. En 2024, en cambio, el ajuste promedio había sido del 110,05%, y los sueldos quedaron a más de 7 puntos por debajo del IPC (117,76%).

Para 2026, en tanto, las empresas proyectan incrementos fuera de convenio en un rango de 16% a 20%, con revisión preferentemente trimestral y decisiones atadas a la evolución macroeconómica.

En este contexto, cuáles son los sectores y las posiciones ganadoras tanto en pequeñas y medianas empresas como en compañías grandes y qué diferencia de salarios hay en las distintas regiones del país.

Según el informe, que se realizó a partir de un relevamiento realizado entre 305 empresas nacionales e internacionales y más de 216 posiciones de distintos sectores y regiones del país, hubo una posición que se destacó en 2025 y, probablemente, mantenga su relevancia en 2026.

Es el CFO, quien durante el año tuvo que definir la estrategia financiera y liderar la relación con los bancos y con los inversores. Hoy, un director financiero de una empresa grande en CABA tiene un sueldo máximo de $ 19.049.930, siendo el salario más alto de la escala salarial, sin tener en cuenta el CEO, según la guía de Adecco.

En una organización chica, a diferencia de otros puestos, el salario del líder de finanzas no varia sustancialmente: es de $ 18.069.943.

Entre los requisitos que se piden para este perfil se encuentra 10 años de experiencia en gestión financiera de alto nivel . Y, entre las competencias: visión estratégica, liderazgo, negociación y toma de decisiones.

Un Director Comercial, si bien gana más e n una corporación grande -$ 22.103.787- se lleva a casa todos los meses $ 16.459.023.

La posición que le sigue en un ránking de sueldos es la del gerente de Supply Chain y reciben por mes $ 17.320.000 en una compañía grande en CABA.

Ya en el cuarto lugar se ubica una posición que adquirió importancia con la política económica del gobierno de Javier Milei; el Gerente de Comercio Exterior quien es el responsable de “diseñar e implementar estrategias para la importación y exportación de productos”, define el informe.

En este caso, son ejecutivos con más de 8 años en supply chain, con experiencia en liderazgo de equipos. Y cobran por mes en una compañía grande en CABA, $ 15.700.000.

Muy cerca en cuanto al monto salarial, se ubican el Gerente de Planta y el Gerente de Producción, también de grandes corporaciones con el mismo s ueldo mensual $ 14.360.796.

Este último, en la Patagonia recibe por mes $ 22.607.449.