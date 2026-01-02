Como en toda tabla siempre existen casos atípicos. Y si bien, por lo general, las empresas grandes, en muchos casos multi, pagan mejor que las chicas o medianas siempre hay excepciones a la regla.

Por lo general, la tendencia se da en el salario ejecutivos de entrada. Es decir, que las empresas chicas o medianas tienen un mejor sueldo mínimo para ciertos roles .

Esta posición es paradigmática porque no solo cobra más en una empresa chica-mediana que una grande, sino que esta relación se da en todas las regiones del país y no solo en la Ciudad de Buenos Aires.

Así, según el último relevamiento de 2025 hecho por Adecco e ntre 305 empresas de diferentes sectores en las cuales se analizaron 216 posiciones , existe un ejecutivo que recibe por mes un sueldo considerablemente mejor en las compañías chicas o medianas que en las grandes. Y no es el CEO, tampoco el CFO, posición que, por otra parte, es la mejor paga del año, aunque también es del área de Finanzas.

El informe señala que, para 2026, las empresas proyectan incrementos fuera de convenio en un rango de 16% a 20%, con r evisión preferentemente trimestral y decisiones atadas a la evolución macroeconómica.

Qué puesto es

La posición que las empresas chicas o medianas pagan mejor que una grande en cualquier región del país es Jefe de Auditoría Interna, un rol que tiene la responsabilidad de d irigir auditorías internas para evaluar procesos y controles; diseñar estrategias para mitigar riesgos financieros y operativos y coordinar la implementación de mejoras en cumplimiento normativo, según especifica la Guía salarial de Adecco.

Por lo general se piden Contadores Públicos, actuario o afín y deben tener experiencia de más de5 años en auditoría , además de pensamiento analítico, liderazgo y atención al detalle.

Un profesional con estas características puede ganar como mínimo en una empresa grande en CABA y AMBA $3.306.243, mientras que en una chica/mediana recibe por mes $4.210.940 . En el NEA y NOA la tendencia es la misma con un sueldo mínimo de $3.220.992 en una firma chica versus $2.910.431 en una grande.

Incluso en la Patagonia se da la diferencia, aunque ya en los sueldos máximos las grandes vuelven a sacar ventaja, llegando a pagar $7.189.123.

Otras posiciones para trabajar en una empresa chica

Sin embargo, el caso del Jefe de Auditoría no es el único.

En la región del Cuyo, dos roles bien pago en empresas chicas y medianas en comparación con las grandes son el Coordinador de exportaciones y el de importaciones.

En una región con muchas economías regionales que buscan llegar a otros mercados, al coordinador de exportaciones se les paga un mínimo de $3.411.340 algo más incluso que una empresa grande que, sin embargo, logra mejorar los sueldos y llega a un máximo de $ 5.086.668, 1 millón más que las compañías chicas o medianas.

Otro caso es el de Jefe de Relaciones Laborales en CABA y AMBA. El mercado muestra que las empresas pequeñas inician sus ofertas en $ 2.966.745, mientras que las grandes lo hacen en $ 2.881.328.