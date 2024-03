Cuáles son los barrios donde todavía hay oportunidades para invertir en ladrillos

Los precios de los departamentos en venta de dos y tres ambientes tuvieron una retracción del 0,8% en promedio durante el último trimestre en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, con relación a febrero del año pasado, la cotización promedio del metro cuadrado (m2) se incrementó un 2% interanual. Pero el escenario es muy diverso barrio por barrio.

Según los datos de Reporte Inmobiliario, el valor promedio del m2 en los departamentos en venta en la CABA es de u$s 1544. Valores similares a los de 2011. Ahora, mientras en algunos barrios porteños los precios comienzan su recuperación por un aumento de la demanda, hay otros en donde todavía existen oportunidades.

"Del total relevado, 18 de los barrios mostraron bajas en el último trimestre mientras que 18 mostraron estabilidad o subas en sus valores de oferta ", resaltó José Rozados, director de Reporte Inmobiliario.

"En este caso, el relevamiento se refiere a valores de oferta. Cuando observamos los valores de cierre, se viene visualizando una mejora mes a mes, por lo que habrá que seguir ambas tendencias con atención los próximos meses", agregó el especialista.



Sucede que los propietarios ya no están dispuestos a seguir bajando los precios, por lo que la brecha entre lo que se publica y el precio en que se vende se achicó considerablemente, alcanzando una cifra menor al 7 por ciento.

La oferta se achica porque los departamentos se vuelcan al mercado de los alquileres

Los barrios en donde hay oportunidades

El principal factor que impulsa la recuperación de los valores responde a la derogación de la Ley de Alquileres que llevó adelante el presidente, Javier Milei, por decreto. En ese sentido, para los referentes del sector, la inversión en renta vuelve a atraer a los compradores. Además, se achica la oferta porque muchos inmuebles que estaban a la venta volvieron a volcarse al mercado de los alquileres.

Entre los barrios que bajaron sus precios en el último trimestre, sobresalen Palermo, Recoleta y Devoto. En el primero de los casos, los valores llegaron a su tope máximo en octubre tras las elecciones cuando empezó a perfilarse Milei como el próximo presidente. Hoy, Palermo tiene un valor promedio de u$s 2280 por m2. En noviembre, ese número era de u$s 2330.

Palermo es una de las zonas más buscadas para comprar y alquilar

Entre los barrios que vienen desacelerando sus valores, sobresalen Parque Patricios, Parque Chacabuco y Parque Avellaneda, en donde los valores promedio están entre u$s 1100 y u$s 1300 por m2.

Las zonas que defienden su valor

Los barrios como Belgrano R, Belgrano C y Barrio Norte mantienen sus valores y hasta evidenciaron una suba cercana al 10% en dólares en el último año. " En Belgrano C, los valores eran cercanos, 12 meses atrás, a u$s 2000 por m2. Ahora, estamos cercanos a los u$s 2200 ", explicaron en Reporte Inmobiliario.

La principal explicación radica en que la oferta de propiedades en venta disminuyó en los últimos tres meses. El primer factor es que muchos propietarios se volcaron hacia los alquileres temporarios y, ahora, desde diciembre, muchos otros volvieron a ofrecer sus inmuebles en alquiler convencional.

Además se trata de barrios aspiracionales que, históricamente, defienden mejor sus precios que el resto.