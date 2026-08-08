En esta noticia Todos los cortes de luz programados para este sábado 8 de agosto

Afinia, la firma responsable del servicio eléctrico, anunció este sábado, 8 de agosto de 2026 que efectuará cortes de electricidad para hacer reformas necesarias que mejoren la calidad del servicio.

Dichas tareas de mantenimiento originarán algunas suspensiones en el suministro eléctrico en diferentes localidades de Colombia. Por ello, es crucial tener información sobre los lugares donde se efectuarán los apagones para poder estar preparados.

Todos los cortes de luz programados para este sábado 8 de agosto

Santa Barbara

Los cortes de suministros se realizarán en veredas Apure, Chacara y sectores de La Rayada y Labradas durante las 08:00 - 08:30 horas por obras de mantenimiento preventivo de redes.

Cimitarra

La interrupción del suministro se realizará en afectación parcial en sectores de las veredas India Alta, Chontarales y La Verde durante las 09:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Los cortes de luz programados para este viernes en Colombia (foto: Pexels).

Bucaramanga

Los cortes serán en barrio Girardot sectores de la carrera 5 con calle 30 durante las 07:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Interrupciones del servicio en Barrio El Prado sectores de la calle 37,38 y 41 con carreras 36, 37 y 39 durante las 07:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Lebríja

Cortes en afectación parcial en sectores de la vereda La Cuchilla durante las 07:00 - 16:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes en Corregimiento La Forest durante las 08:00 - 16:15 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Landázuri

Interrupciones en Afectación parcial en sectores de la vereda Quebraditas durante las 08:00 - 17:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Santa Barbara

Cortes de energía en Veredas Apure, Chacara y sectores de La Rayada y Labradas durante las 16:30 - 17:00 horas por Remodelación de redes.

Santa Barbara

Cortes del suministro en Afectación parcial en sectores de las veredas Barro Tahona y Chacara durante las 08:00 - 17:00 horas por Remodelación de redes.

Charta

Interrupciones en Afectación parcial en sectores de la vereda El Centro durante las 08:00 - 17:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

La Belleza

Cortes en Afectación parcial en sectores de la vereda Palacios durante las 08:00 - 18:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.