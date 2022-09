Confirmado: inversión de u$s 700 millones para producir gas offshore desde 2025

El consorcio que conforman la francesa TotalEnergies, la alemana Wintershall Dea, y Pan American Energy (PAE) -la energética que lidera la familia Bulgheroni- anunció que avanzará en el desarrollo de Fénix, proyecto de producción de gas en la Cuenca Austral, situado a 60 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego, el más austral del mundo.

Mediante un comunicado conjunto, las empresas asociadas confirmaron que se aprobó la decisión final de inversión. Las compañías venían ultimando los detalles. El desembolso total será de u$s 700 millones. La inyección de capital será proporcional de acuerdo a la participación que tiene cada una en el proyecto localizado en el sur del Mar Argentino.

Vaca Muerta: acuerdo entre YPF y Enap para analizar proyectos con potencial exportador a Chile

Vista sigue creciendo en producción y se impulsaron sus ganancias

De esta manera, TotalEnergies, a través de su filial Total Austral, será operadora del desarrollo con un share del 37,5%, en asociación con Wintershall Dea, que tendrá el mismo porcentaje (37,5%), junto con Pan American Sur, que ostentará un 25%.



En la cumbre AOG Patagonia, las energéticas detrás de Fénix se habían comprometido, mediante la firma de un acta, a ejecutar la inversión, que ahora ratificaron. Tras la publicación de la Resolución 625/2022, que incorporó "nuevos proyectos hidrocarburíferos" a los beneficios que otorga el régimen fiscal de promoción industrial en la isla sureña -previstos por la Ley 19.640-, las compañías decidieron avanzar finalmente con el desarrollo.



El proyecto es clave en un contexto de creciente demanda para compensar las importaciones. De acuerdo a los datos del Instituto de Estadística y Censos (Indec), el gasoil encabeza la lista de productos que más se importaron en materia energética: en él, se gastaron u$s 2669 millones en el primer semestre, en un escenario crítico por los faltantes en los primeros meses del año. En segundo lugar, aparece el gas natural (licuado y en estado gaseoso), con compras en el exterior por u$s 2155 millones. Le siguen la gasolina (u$s 492 millones) y el fuel oil (u$s 421 millones).

Fénix contribuirá al suministro de energía a largo plazo del país, con volúmenes significativos durante más de 15 años.

Las empresas comparten la concesión en el bloque Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), de la que Fénix formará parte. El área incluye a los yacimientos en tierra Ara y Cañadón Alfa, así como también la extensión de estos: Hidra, Kaus, Carina, Aries, Vega Pleyade y Fénix, costa afuera. Originalmente, la licencia finalizaba el 30 de abril de 2031, ya que se había otorgado por 25 años. Pero el 18 de abril el Gobierno prorrogó por una década más la concesión CMA1, extendiendo su vencimiento al 30 de abril de 2041.

PAE, Wintershall y Total solicitaron la prórroga debido "a la necesidad de contar con un horizonte temporal más amplio, dada la complejidad y los elevados costos que implica la explotación de hidrocarburos costa afuera", según detalla el decreto 195/2022, firmado por Alberto Fernández; el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán; y el ex secretario de Energía, Darío Martínez.

Según anticiparon, Fénix contribuirá al suministro de energía a largo plazo del país, con volúmenes significativos durante más de 15 años. En la actualidad, los cuatro campos de gas Cañadón Alfa, Aries, Carina y Vega Pléyade producen en CMA-1 y ya abastecen el 16% de la demanda de gas natural de la Argentina.

Cómo será el proyecto Fénix

Se espera que el proyecto gasífero entre en producción a principios de 2025. Para entonces, Fénix producirá alrededor de 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, es decir, 70.000 barriles de petróleo equivalente por día.

Durante la primera fase, el desarrollo del yacimiento comprenderá la perforación de tres pozos horizontales desde una nueva plataforma automatizada situada a 60 kilómetros de la costa y ubicada en el mar, donde la profundidad del agua es de 70 metros. La producción será evacuada a través de una línea multifásica submarina de 24 pulgadas.

Fénix producirá alrededor de 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, es decir, 70.000 barriles de petróleo equivalente por día.

El gas producido será transportado a través de un nuevo gasoducto de 35 kilómetros hasta la plataforma Véga Pleyade, operada por TotalEnergies, y procesado en tierra, en las instalaciones de Río Cullen y Cañadón Alfa, también operadas por el mismo consorcio.



"Este lanzamiento demuestra la capacidad de TotalEnergies para desarrollar su cartera de activos hidrocarburíferos con proyectos que tienen bajos costos técnicos y emisiones, que a su vez pueden ponerse rápidamente en funcionamiento capitalizando sinergias con instalaciones existentes", declaró David Mendelson, Senior Vice President para América de TotalEnergies Exploration & Production, mediante un comunicado que emitió la casa central.

"Con su puesta en marcha en menos de dos años y medio a partir de la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) contribuirá a mantener nuestra producción en Tierra del Fuego y así garantizar el suministro al mercado de gas de la Argentina. Con una intensidad de carbono de 9 kg CO2/bep, el proyecto se beneficiará de las tecnologías de la compañía en reducir la intensidad de carbono, tales como la instalación de parques eólicos y sistemas de recuperación de calor", aseguró el ejecutivo.

Por su parte, Thilo Wieland, miembro de la junta de Wintershall Dea responsable para América latina, sostuvo, en la comunicación de la matriz, que "este es un paso importante para la Argentina, Wintershall Dea y todos los socios involucrados". "Fénix es un gran proyecto de gas natural, que contribuirá con volúmenes significativos de gas durante más de 15 años al suministro de energía a largo plazo del país. Esta decisión es una prueba de nuestro compromiso con la Argentina y fortalecerá su papel como país central en nuestra cartera global", precisó.

En tanto, Manfred Böckmann, director general de Wintershall Dea Argentina, consideró que "representa un pilar material para la creciente producción nacional de gas y ayudará a Argentina a satisfacer la creciente demanda y compensar las importaciones". "Además, con las importantes inversiones y el efecto dominó en la cadena de suministro, Fénix es particularmente eficiente y también creará valor para Tierra del Fuego, ya que estará vinculado a la infraestructura existente en alta mar y en tierra, lo que también minimizará los impactos ambientales", explicó.