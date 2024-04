Con el foco puesto en el agro una empresa austríaca vuelve a la Argentina

Tras el triunfo de Javier Milei y con el ojo puesto en el agro local, Bauer do Brasil, la filial brasileña de la austríaca con el mismo nombre, anunció su vuelta a la Argentina. La compañía que ofrece sistemas de riego para la producción agropecuaria instalará también sus operaciones en otros países de la región.

La empresa austríaca ya estuvo presente en la Argentina. De hecho, tenía una fábrica en la Provincia de Buenos Aires, donde ensamblaba equipos, vendía pivotes y carretes y tenía un centro de distribución. Sin embargo, la firma decidió retirarse del mercado local "por motivos comerciales" en 2002.

"A pesar de su situación financiera actual, la Argentina mejoró durante los últimos meses. A su vez, la agricultura tiene mucha importancia en el país, así como también altas posibilidades de crecimiento", comentó Rodrigo Parada, Co-CEO de Bauer do Brasil.

En esta oportunidad, la filial del Grupo Bauer buscará ganar presencia en el mercado local a través de la comercialización de sus productos que llegarán importados desde Brasil. La empresa tendrá, no sólo locales propios con servicios de posventa, sino que también se aliará con un distribuidor local.

La especialidad de la empresa de origen austríaco son los aspersores, sistemas de riego, bombas de agua, entre otros. y, justamente, sus principales unidades de negocios están enfocadas en tecnologías de riego, separación de residuos, gestión de aguas residuales y energías renovables.

La presencia mayoritaria de Bauer do Brasil se concentra en la soja, el maíz, el algodón, el sorgo, el arroz y los cítricos, por lo que la estrategia de la compañía apunta a los productores de ese tipo de cultivos.

Las metas de Bauer para el mercado argentino

Parada develó, además, que el objetivo de la compañía en la Argentina es tener la misma porción de mercado que Bauer tiene en Brasil: "Esperamos lograr un market share de entre 15% y 20% en tres años". A su vez, para 2025, la empresa se propuso lograr una facturación de entre u$s 50 millones y u$s 100 millones. Según estimaciones de la empresa, empezará a operar en la Argentina en el mes de julio.

Los productos que se comercializarán en la Argentina serán importados desde Brasil

"El riego funciona como un seguro. El cliente que lo usa sabe que no tendrá riesgos de productividad, ya que tiene la posibilidad suplir la necesidad de lluvia local. Hoy la tierra es cara, y, al colocar un sistema de riego, se verticaliza la producción y se aumenta el valor del cultivo", explicó Parada.

Dado que, por medio del sistema de riego, se garantiza un flujo constante de agua al cultivo, por lo que, consecuentemente, se asegura su nutrición, "se puede producir un 30% más, en el caso de la soja y el maíz", develó Parada.

El crecimiento de Bauer en Brasil

La compañía austríaca se instaló de manera directa en el país vecino en 2004, cuando compró una planta industrial en São João da Boa Vista (San Pablo). La casa matriz manejó el negocio brasileño hasta 2023.

No obstante, a partir de este año, la filial del país vecino se convirtió en una sede independiente, por lo que quedó a cargo de la expansión de la marca en la región. "Están exigiendo más riego, no necesariamente solo un pivote. Y por cuestiones de proximidad, cultura, idioma, no tiene sentido venir de Austria, Brasil concentrará eso", afirmó Parada.

Si bien la empresa tiene presencia en 100 países del mundo, el país vecino es su principal mercado. De los u$s 300 millones que la firma facturó en 2023, Brasil aportó u$s 100 millones. Con revendedores presentes en 14 estados brasileños, las operaciones de Bauer do Brasil se estiman en alrededor de 384 millones de hectáreas. Según datos de la empresa, más de 10.000 productores agrícolas son clientes de Bauer do Brasil.



El mercado brasileño creció 10 veces en los últimos tres años. El negocio pasó de 25 tiendas en 2021 a 50 el año siguiente y terminó 2023 con 100 locales.