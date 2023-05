Con 30 departamentos en venta, el Kavanagh se reconvierte: cuánto sale un día en el icónico edificio

El emblemático edificio Kavanagh, en Retiro, ahora se vuelca a los alquileres temporarios . Con el fin de la pandemia, la llegada de turistas y el tipo de cambio que convierte al país en un destino barato, muchos propietarios ven en la renta por día una opción atractiva.

El histórico edificio tiene 100 departamentos y, según el sitio Zonaprop, actualmente hay 30 unidades en venta y otras 15 en alquiler y, por lo menos la mitad de ellos, eligen la renta temporaria. Así, las unidades más sencillas se ofrecen a u$s 85 por día con una de las vistas más exclusivas de la Capital.

Ubicado en Florida 1065, fue inaugurado en enero de 1936. La obra se realizó en tiempo récord en menos de dos años y rápidamente se convirtió en el rascacielos más alto de Sudamérica y en la estructura de hormigón más alta del mundo.

El emblemático edificio, en el corazón de Retiro y a metros de la Plaza San Martín, esconde una de las historias de amor más apasionantes de la Ciudad de Buenos Aires. Su historia es parte del legado porteño y un atractivo para el turismo.



"No es apto profesional por lo que todas las unidades son viviendas, aunque muchos de ellos se alquilan bajo contratos temporarios", explicó Iuri Izrastzoff, director de la inmobiliaria homónima, que durante años tuvo en venta el emblemático departamento 14 A donde vivió Corina Kavanagh.



El emblemático piso 14 A donde vivió Corina Kavanagh y fue refaccionado

Hoy al menos 13 unidades del edificio están en alquiler. Por tratarse de un edificio histórico, todo los valores son en dólares. Pero, lo curioso es que la mayoría apuesta al alquiler temporario. En el piso 27, un departamento de 4 ambientes y 180 metros cuadrados (m2) se ofrece amueblado a un valor de u$s 3000 por mes, con el requisito de un alquiler mínimo de tres meses.

Una unidad de características similares, pero en el piso 25, tiene el mismo precio de alquiler, con una de las vistas más atractivas de la ciudad.

"En estos casos se apuesta sobre todo a los empresarios que llegan de otros países para trabajar en un proyecto concreto, con tiempo definido", agregó el empresario inmobiliario. "Se busca un público que pueda pagar una renta en dólares", remarcó Izrastzoff.

Con 110 m de altura y 30 pisos, el Kavanagh posee cinco escaleras y doce ascensores diferenciados para cada columna de departamentos. En total alberga 105 departamentos. Entre 2021 y 2022 los precios, de las unidades en venta, bajaron en promedio un 20%. Hoy, ante la quietud del mercado los propietarios deciden apostar al alquiler a la espera de interesados.



A metros de la Plaza San Martín

El emblemático departamento 14 A que durante años estuvo en venta a un precio cercano a los u$s 3 millones hoy no se ofrece en el mercado. Las unidades que van desde departamentos de 4 ambientes a más pequeños de dos habitaciones, tienen valores que arrancan en u$s 260.000 hasta u$s 1 millón. Con expensas en promedio de $ 100.000 por mes.

Por el Kavanagh pasaron miembros de la familia Perez Companc, de los Ezkenazi (los ex dueños de YPF), José Alfredo Martínez de Hoz y Carlos Corach. Pero, los altos costos de mantenimiento y la falta de amenities y cocheras hace que para muchos ya no resulte atractivo y solo se convierta en un monumento.



La leyenda del Kavanagh

La historia cuenta que Corina Kavanagh estaba enamorada de Aaron Anchorena, hijo de Mercedes Castellanos de Anchorena, que vivía en lo que hoy es la Cancillería y quien ordenó la construcción de la Basílica del Santísimo Sacramento. Pero como solía suceder, la madre del joven no aceptó el romance.

Corina, una mujer rencorosa, sabía que la familia Anchorena estaba por comprar un solar frente a la iglesia. Con el objetivo de impedirle la vista a la capilla, adquirió el terreno lindero y mando a construir bajo el sello de los arquitectos Gregorio Sánchez, Ernesto Lagos y Luis María de la Torre, el imponente Kavanagh con el único objetivo de impedirle a la familia Anchorena la vista a la Iglesia.



Las terrazas ofrecen vistas únicas de la Ciudad

Esta historia que pocos saben si es cierta o no forma parte de uno de los mitos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires y le da un valor especial a este edificio que durante años se destacó por su estilo innovador para la época.

El piso 14 A, es el más emblemático. Allí vivió Corina Kavanagh, luego pasó a manos de la familia de banqueros Roberts para luego en 2003 llegar al inglés Lord Alain Levenfiche.

"Se trata de un millonario inversor de bienes raíces. Por esos momentos compraba inmuebles en Tailandia, Costa de Marfil, España y Miami. Lo que hizo fue adquirir el departamento con la idea de refaccionarlo y ponerlo en valor para la venta", explica Izrastzoff quien comercializó la unidad en 2007.