Cómo será el vino del futuro según el creador del "malbec de Netflix"

Marcos Jofré llegó a la bodega mendocina Trivento del grupo chileno Concha y Toro, en 2019. En muy poco tiempo y pese a una pandemia de por medio, logró que la marca se convierta en la etiqueta de vino argentino más vendida en el mundo por tres años consecutivos. Ahora va por más: trabaja en el primer vino sin alcohol en el país y apuesta a varietales con menor graduación alcohólica. "En la industria del vino, hay que trabajar todos los días para no ser el próximo Blockbuster" , advierte.

-¿Cómo fueron los números de la cosecha de este año?

No tenemos los números globales, eso lo saca el Instituto Nacional Vitivinícola (INV). Si notamos que es una cosecha que se hizo muy larga porque ya estamos llegando a la tercera semana de abril. Nosotros como marca Trivento estamos dentro de los parámetros esperados con un 30% más de producción que el año pasado.

-¿Cómo ve el mercado local?

Según los datos del INV, a marzo hay una caída del 4,4% interanual. Pero, cuando hacemos "doble click" en la botella de 750 cc en varietal Malbec, la caída ha sido del 15. El mercado local se ve afectado por la pérdida de poder adquisitivo.

-¿Pero el fuerte de la marca no son las exportaciones?

En el mercado externo, según INV, también hay una caída. Pero nosotros en el primer trimestre estamos bien. No tenemos una baja. Estamos en línea con lo presupuestado para esta época.

-¿Van a sumar más mercados?

Vamos a seguir poniendo el foco a los mismos mercados pero más énfasis en países como Japón y China. Además, estamos con un crecimiento del 30% en volúmenes en Estados Unidos.

-Hasta llegaron a una serie de Netflix, ¿cómo fue?

Es la serie "El problema de los 3 cuerpos", entre lo más visto de Netflix. Nuestro vino aparece en una de las escenas y esto fue pura casualidad. Se trata de una productora de Inglaterra, y nosotros somos una marca muy importante en ese país. Esa etiqueta, Golden Reserve Malbec, tuvo un aumento del 74% en venta.

La nueva serie de Netflix en donde aparece la etiqueta del vino Trivento

-¿Puede repercutir en un aumento en las ventas?

Es algo que no se puede medir tan fácilmente. Es bastante nuevo para nosotros la publicidad en este tipo de plataformas. No repercute en lo inmediato. Pero sí ayuda.

-En este sentido, ¿cómo vienen las campañas de publicidad en el exterior, se destrabaron las dificultades para girar dinero al exterior?

Si, nosotros regularizamos todos nuestros pagos con los proveedores del exterior. Hoy lo que es deuda antigua es mínima. Ahora hay una forma de hacer los pagos que es con un determinado plazo. Nosotros estamos más aliviados.

- ¿Qué porcentaje exportan?

Por encima del 80% en volumen.

-¿El salto del dólar en diciembre mejoró la rentabilidad del negocio?

Con el gobierno anterior, tomábamos un tipo de cambio que combinaba el 50% del dólar oficial y el 50% del dólar contado con liquidación. En diciembre tuvo un salto del 40%. Eso estuvo muy bien en enero y febrero. Pero hoy tenemos un crawling del 2%. Hay inflación alta en pesos y un dólar estable, eso hace que tengamos también inflación en dólares del 8% por lo que perdemos rentabilidad.

-¿Qué esperan para que no se pierda más rentabilidad?

La inflación nos afecta a todos. Es el gran problema. Lo que deseamos es que la inflación baje. Esta situación de mantenerse, desencadena en una inflación en dólares muy alta. Esto nos está empezando a llevar a una pérdida de competitividad muy grande. Hay que entender que el dólar está gestionado, no está flotando. Lo principal es que baje la inflación y que el dólar vaya acompañando esa inflación para llegar a un libre mercado de la divisa.

- ¿Cómo ve el futuro?

Con preocupación. Este valor de dólar no es muy malo pero cuando se proyecta en un par de meses, preocupa. No estamos en rojo pero sí estamos en alerta.

-El vino se tornó más elitista en los últimos años, ¿cómo se vuelve a popularizar?

Hay que buscar comunicar otros aspectos del vino. Hay cambios de costumbres en la forma de vida. Hay que generarle ocasiones de consumo. Hoy lo que está sucediendo es que hay mucha información, muchos datos y en tiempo real sobre lo que quieren los consumidores. Hay que generar ofertas para el nuevo tipo de consumidor. Somos especialistas para hacer productos de nicho. Hay mucho para para aprovechar del nuevo consumidor, cuanto más te concentres en el nuevo consumidor mejor te va a ir. Si la industria se queda esperando vender 90 litros per cápita en damajuana, está complicada porque eso no va a pasar. Hay nuevos consumidores de vino blanco en el mundo. Nos obliga a todos a aggiornarnos. En esta industria hay que trabajar todos los días para no ser el próximo Blockbuster. Por eso venimos trabajando en el vino con menos graduación alcohólica.

-¿El vino 0% alcohol, es el futuro?

No pero hay un mercado, un consumidor que tiene interés por consumir bebidas con menor graduación y la respuesta de nuestra compañía es ponernos a la altura de ese mercado que por ahora es chico. Lo que tenemos claro es que hay una demanda por consumo de menos graduación. No es el futuro de la industria vitivinícola, es un producto que no puede faltar.

-¿En qué etapa está Trivento en este nuevo segmento?

Estamos en proceso de pruebas. Las inversiones se piensan para 20 años.

-¿Cuándo se calcula que puede estar el primer vino sin alcohol?

Estamos enfocados en lograr el producto que queremos. Primero tenemos que estar conformes con el producto, no tenemos plazos por ahora.

-Hay que seguir el camino de la cerveza...

La cerveza ya lleva 15 años con una oferta sin alcohol. El vino cuando se le quita el alcohol se desarma, la burbuja ayuda mucho por eso es un proceso muy diferente.



-El INV autorizó el vino sin alcohol, ¿qué significa para la industria?

Para avanzar en el vino sin alcohol teníamos que tener un marco legal. La gran noticia es que el INV acompañó rápido y también desencadenó en un fuerte interés de la gente. No es poca cosa llamar la atención en una industria madura, tradicional y con tanta oferta.

-Otro de los grandes protagonistas es el vino blanco en el mundo, ¿incrementaron la exportación?

Sí, venimos trabajando mucho con el White Malbec, el Chardonnay y los rosados. En el caso del White Malbec aumentamos la presencia en Estados Unidos. Hoy tenemos un vino para otro tipo de oportunidades y para otro tipo de consumo