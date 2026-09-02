En esta noticia Ocho años de datos en Andreani

El transporte de gas y la logística de paquetería enfrentan un mismo desafío: incorporar tecnología sin comprometer la continuidad del servicio. Así lo plantearon el CTO de Andreani, Sebastián Sarasate, y el subgerente de Tecnología Operativa de TGN, Eduardo Mascaro, en la Innovation Summit organizada por El Cronista e Infotechnology.

Mascaro explicó que TGN avanza con IoT para monitorear en tiempo real las válvulas que cada 30 kilómetros protegen sus 11.000 kilómetros de gasoducto. “Recién ahora con IoT tenemos la posibilidad de ver el estado de la válvula y las presiones de línea”, afirmó, aunque aclaró que el proyecto, iniciado en 2018, todavía tardará años en escalar a las 700 válvulas de la red.

Ocho años de datos en Andreani

Sarasate remarcó que Andreani apostó hace ocho años a guardar los datos de sus operaciones, una base que hoy explota con inteligencia artificial.

“No hay que enamorarse de la tecnología, hay que elegir qué problema resolver”, coincidieron ambos ejecutivos.