Calidad e innovación, los ejes fundamentales para ser más competitivos

Miguel Ángel Laspina, gerente de Lácteos Don Ángel, y Pablo Zanello, director general de CMZ SA, hablaron sobre los comienzos de ambas empresas, cómo afrontan la competencia contra las grandes marcas y cómo cumplen con las exigencias de un mercado. Por su parte, Fernando Marull, economista y director de FMyA Economía y Finanzas, analizó el contexto económico.

Laspina comentó que "la empresa fue fundada por mi padre en 1960 como una fábrica de quesos y distribuidora en Paraná, Entre Ríos; luego, evolucionamos hasta que llegamos a Santa Clara, con una fábrica muy pequeña hasta llegar a trabajar unos 25000 litro de leche en la actualidad"

Y agregó: "Permanentemente, estamos innovando en nuestro producto ".

Los planes sociales, el inesperado competidor para la industria de la venta directa



Por su parte, Zanello dijo que todo comenzó con su padre hace más de 55 años diseñando el primer tractor de América del Sur, "algo que se hizo con tecnología 100 % nacional para tener un producto con mayor capacidad y de gastos menores".

Otro punto importante que tocaron ambos líderes fue como logran diferenciarse de lo que ofrecen los grandes jugadores del mercado, una mirada en la que los expositores coincidieron y tuvieron como punto en común.

El gerente de Lácteos Don Ángel reconoció que "es inalcanzable el nivel de inversiones que tienen los referentes del sector; es por eso que buscamos enfocarnos en el diferencial de nuestra marca, ofrecer productos innovadores, traer ideas de otros países y que el cliente se sienta satisfecho en base a lo que pidió".

En línea con esto, afirmó que "la misma gente es la que acepta o no los productos, tuvimos productos que le teníamos fe y no fueron muy aceptados, por esto los sacamos de circulación. Pero, para esto, hacemos pruebas y el 90 % de los productos realizados se venden".

El director general de CMZ S.A dijo que "para obtener un diferencial con respecto a los grandes competidores es importante tener en cuenta la tecnología y la calidad de los productos, ajustándose a las demandas y expectativas del mercado"

Mientras que Marull analizó la situación económica que atraviesa el país: "Yo siempre analizo las tres variables grandes del panel de control: la parte fiscal, la de financiamiento y la cambiaria. Estas son las tres metas que el país tiene con el Fondo Monetario", comenzó.