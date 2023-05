Cada vez más empresas se suman a la tendencia de digitalizar sus gestiones financieras

De las 510.000 empresas que actualmente hay en el país, casi 95.000 operan en la región Centro. Esto quiere decir que el 19% del total de las empresas argentinas están radicadas en esta zona. Este dato, que surge de un relevamiento de Interbanking, una compañía de soluciones digitales de gestión financiera para bancos y empresas, posiciona a la región como una zona de interés para muchas empresas.

Sebastián Bottcher, Chief Commercial Officer de la compañía, expuso: "Semestre a semestre, la cantidad de empresas que tienen cuentas bancarias va en aumento. Las empresas están digitalizando cada vez más su manejo financiero. La mayoría elige realizar todos sus movimientos, transferencias, pagos y cobros de manera digital".

Además, Bottcher recalcó que el 93% de los CUIT jurídicos que están en su base de datos son pequeñas y medianas empresas: "Son una parte centralísima de toda la operación. De hecho, son las que las que mueven la economía".

Sin embargo, expuso que este tipo de compañías, usualmente, son dirigidas por sus dueños, que, a su vez, se hacen cargo del resto de las necesidades del negocio. Por esa razón, expuso: "Nosotros tratamos de ahorrarle tiempo a ese hombre 'orquesta' que está tratando de sacar tiempo de donde no puede, simplificándole la parte del movimiento de fondos". Además, siguió: "Es algo absolutamente crítico en su trabajo y, si nosotros lo podemos hacer más simple, manteniendo la seguridad y ahorrándole tiempo, cumplimos con sus pedidos".

A su vez, explicó que los servicios que ofrecen no son inventos propios de la compañía, sino que se trata de solicitudes de los mismos clientes: "El gran descubrimiento fue acercarse al cliente y entender cuáles eran sus problemas". Además, dijo que, a partir de ese momento, su política dio un cambio radical: "Tenemos al cliente en el centro, estamos atentos a cuáles son sus necesidades para llevarles soluciones".

Sin embargo, reconoció que el proceso empezó un tiempo antes: "Nos apoyamos fuertemente en la tendencia a la digitalización de nosotros como individuos. A nivel personal, nos dimos cuenta de que usábamos la tecnología en todos los aspectos de nuestra vida diaria: para consumir contenido, para consumir información, para consumir música, para arreglar nuestras actividades de todos los días".

Entonces, contó Bottcher, que se dieron cuenta de que ese cambio de hábito en la en la conducta de los individuos llegaría también a las empresas: "Hace tres años, empezamos en Interbanking un proceso de transformación cultural. Después de 30 años de trabajar de determinada manera, nos dimos cuenta de que el cliente nos estaba pidiendo otra cosa, por lo que nos tuvimos que adaptar nosotros mismos".

Aunque contó que no fue un proceso fácil ya que costó que las distintas generaciones que trabajan dentro de la compañía se adaptaran, confirmó que en la actualidad lo están llevando a la práctica "con enorme satisfacción".