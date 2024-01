Cada vez más argentinos se casan en playas paradisíacas del Caribe por los precios

Cada vez más argentinos viajan a casarse en playas paradisíacas. En el sector, indican que la demanda de bodas en destinos del Caribe creció el doble en el último año, desde pequeñas celebraciones hasta fiestas lujosas.

La tendencia, que entre estadounidenses y europeos ya es común, gana lugar aun en un contexto de crisis. Es que frente a precios de casamientos que en el país se triplicaron por la inflación, muchos hacen cálculos y eligen hacer la celebración en el exterior e irse de luna de miel al mismo tiempo para simplificar y ahorrar.

Según Adrián Pavía, wedding planner rosarino que organizó el casamiento de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, hoy una boda tope de gama en el país ronda los u$s 80.000 para 100 invitados. Una opción menos pomposa, la que contrata la mayoría de los argentinos en un evento para esta cantidad de personas, cotiza entre u$s 40.000 y u$s 45.000, de acuerdo al especialista.

En hoteles all inclusive del Caribe, una propuesta similar -hospedaje para la pareja por tres noches y una celebración privada para 100 invitados- ronda los u$s 30.000 incluyendo catering, barra de tragos, mobiliario, pista de baile, DJ y fotos y videos. Cabe aclarar que este monto no contempla alojamiento para invitados, que correrá por cuenta de ellos o los novios.

Pero el precio se abarata si se hace una boda íntima sin fiesta, teniendo en cuenta que la estadía en hoteles 'todo incluido' cuesta alrededor de u$s 3500 por persona en cinco noches de alojamiento y vuelos, sin pagar extra por la ceremonia, ya que en muchos casos se incluye gratis.

En muchos hoteles all inclusive, no hay que pagar un extra por la ceremonia, ya que la incluyen de cortesía.

Así, los destination weddings ('bodas en destino') se consolidan en un público de alto poder adquisitivo que cuenta con un círculo de amigos y familiares que tienen la posibilidad de viajar, pero también entre parejas de clase media que quieren hacer una celebración distinta y reducida.



Casi todos los hoteles que dan a la playa ofrecen el servicio . Generalmente, la típica ceremonia que la mayoría elige -por ser la más austera- no tiene costo, varios complejos la brindan de cortesía. Otros, en cambio, por este concepto cobran un cargo extra (ronda entre u$s 500 y u$s 1000, según lo que incluya: cena privada para los novios, ramo de flores, maquillaje y peinado, y fotógrafo). Las cadenas también cuentan con paquetes diseñados para este fin que se personalizan acorde a la necesidad de los clientes, si la idea es hacer una reunión con catering, ambientación y entretenimiento.

RCD Hotels -holding que maneja la marca Hard Rock Hotels- ofrece bodas simbólicas, civiles, religiosas, igualitarias y de distintas culturas (hindúes y mayas, por ejemplo) en sus all inclusive de Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Vallarta (México) y Punta Cana (República Dominicana). En 2023, la cadena llevó adelante 21 casamientos de argentinos y para inicios de 2024 ya tiene cerrados 15. Los destinos más elegidos son los resorts de Punta Cana, Riviera Maya y Cancún.

En 2023, RCD Hoteles llevó adelante 21 bodas de argentinos y para inicios de 2024 ya tiene cerradas 15.

"Nuestro diferencial es que amigos y familiares pueden contribuir en la concreción del evento, ya que con la reserva de 10 habitaciones por tres noches -valoradas en u$s 12.500 en el Hard Rock Punta Cana- se ofrece una boda de cortesía por dos horas con cena o cóctel con ramo nupcial de rosas, maestro de ceremonia, sillas para 32 personas, mobiliario, catering, torta temática, barra de tragos premium y camareros. Si se agregan ítems como más sillas, DJ e iluminación, sale u$s 5937. Y en caso de sumar invitados, se abona u$s 20 por persona extra", describió Leonel Reyes, director corporativo de RCD Hotels.



"Además, dependiendo de la cantidad de invitados, se dan horas de festejo gratis donde solo se cobra el DJ, el paquete de foto y extras que se sumen", explicó el ejecutivo, y aclaró que si se elige otra locación para la recepción, hay que estimar u$s 450 por mesa para ocho personas, con decoración y atención del equipo.

"Otro beneficio es el obsequio de estadías a los novios dependiendo la cantidad de noches que se queden los invitados. Por cada 10 cuartos que sume el grupo, la pareja recibirá una noche gratis. Por ejemplo, por 10 habitaciones por cinco noches (que suman 50), se regala a los novios cinco noches gratis. Grupos con más de 225 noches harán que la pareja reciba 14 noches gratis (si los novios se quedan menos de 14 pueden transferirles las que no usan a otros miembros del grupo). También, la pareja recibirá un upgrade de categoría del cuarto reservado con la compra de 25 habitaciones o más de 75 noches", detalló Reyes.

RCD Hotels ofrece beneficios como noches de regalo o upagrade de habitación para los novios.

Al respecto, destacó que la apuesta busca desarrollar experiencias. "Capacitamos a gerentes corporativos que se certificaron como profesionales de bodas para ser más competitivos", explicó el ejecutivo de la empresa, que recibió un certificado de The Wedding Planners Institute of Canada, uno de los centros más reconocidos en educación superior para planificación de bodas, que ya entrenó a más de 10.000 especialistas de 36 países.

Por su parte, Viva Resorts by Wyndham ofrece dos paquetes para 10 personas con atención personalizada de wedding planner, upgrade de habitación y late check out para novios, decoración con flores, ramo de novia, boutonniere, música, 10 fotos y reserva en un restaurante a la carta, entre otros conceptos. No incluye alojamiento.

"En los hoteles de México y República Dominicana tiene un costo de u$s 900, mientras que en el de Bahamas sale u$s 1100. El segmento de bodas en la Argentina viene en auge y queremos desarrollar el nicho no solo con turistas de Buenos Aires, sino también del interior", resaltó Viviana Cuomo, gerenta regional de Viva Resorts by Wyndham para América del Sur.

Viva Resorts by Wyndham ofrece dos paquetes de bodas para 10 invitados por u$s 900 y u$s 1100.

La tendencia también crece en destinos de lujo . "El año pasado, se hicieron un 30% más de bodas de latinoamericanos y un 10% más de argentinos en Antigua y Barbuda. Este concepto común en otras partes del mundo se afianza en la región, especialmente en gente de poder adquisitivo alto", expresó Elsa Petersen, funfadora y CEO de EM Marketing, que trabaja en la promoción de este destino que de 2015 a 2020 fue elegido por World Travel Awards como el más romántico y el más premium para bodas.

Tan exclusivo es que se intenta preservar su esencia y hay casi nula conectividad aérea con esta isla, donde se casaron Messi y Roccuzzo. Desde la Argentina, la forma más fácil es volar a Miami o Nueva York para desde allí ir a Antigua y Barbuda. Si no, se llega con British Airways, yendo previamente a Londres; o con Copa Airlines, viajando primero a Panamá y luego a Aruba, para de ahí volar al destino final.

"El alojamiento va de u$s 2700 a u$s 3600 la semana por persona. Hay algunos que llegan a u$s 10.000 la noche. Con un costo adicional, que varía por hotel pero no tiene gran impacto en el presupuesto del viaje, se organiza el altar y gacebo en la playa", aseguró.

Aruba llevará adelante el 14 de agosto la quinta edición de la ceremonia de boda y renovación de votos matrimoniales.

En tanto, Aruba llevará adelante el 14 de agosto la quinta edición de la ceremonia de boda y renovación de votos matrimoniales en la playa Eagle Beach, votada en TripAdvisor como la número uno del Caribe y la segunda a nivel mundial . En la apuesta de la isla para atraer visitantes, el evento es gratis para asistentes que vayan vestidos de blanco con accesorios con colores caribeños e incluye finger food, champagne y música en vivo.

"El último año, asistieron 20 parejas de argentinos y para este año se prevé más del doble", afirmó Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo de Aruba para América latina, y aclaró que el evento se realiza de 17.30 a 19.30 horas y de cortesía se ofrece transporte de ida y regreso al lugar de hospedaje.