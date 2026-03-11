Durante enero de 2026, los retiros por matrimonio de las cuentas de Afore sumaron MXN $18 millones , lo que representó un incremento anual de 5.9% respecto a los 17 millones registrados en enero de 2025, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Este apoyo forma parte de los beneficios que permite el sistema de ahorro para el retiro cuando los trabajadores contraen matrimonio y puede solicitarse una vez en la vida con recursos de la cuenta individual. Entre las administradoras, Coppel registró el mayor monto de retiros por este concepto con MXN $4.4 millones en enero de 2026. Le siguieron Banamex, con MXN $3.7 millones , y Sura, con 2.7 millones, de acuerdo con los registros del regulador. En contraste, las Afores con los menores montos fueron Pensionissste, que no reportó retiros por matrimonio en el periodo; Inbursa, con MXN $0.3 millones , y Principal, con 0.6 millones. El aumento en los retiros por matrimonio se registró en un contexto en el que cada vez menos mexicanos se casan, especialmente entre los jóvenes. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostraron que entre las personas de 15 a 29 años, el porcentaje de quienes estaban casados cayó de 20.9% en 2005 a 7.6% en 2025. En paralelo, la soltería en este grupo aumentó de 66.6% a 74.4%, mientras que la unión libre pasó de 10.9% a 15.9% en el mismo periodo. Entre las personas de 30 a 59 años, la proporción de quienes estaban casados también disminuyó de forma importante, al pasar de 66.2% en 2005 a 46.8% en 2025. La caída fue más marcada entre los hombres: el porcentaje de varones casados bajó de 70% a 48.2% en esas dos décadas. En el caso de las mujeres de ese rango de edad, el indicador pasó de 62.9% en 2005 a alrededor de 45% en 2025. Entre las mujeres jóvenes también se observó un aumento en la preferencia por mantenerse solteras: 69.3% no estaba casada en 2025, frente al 61.1% registrado veinte años antes. Por entidad federativa, Quintana Roo registró la mayor tasa de nupcialidad entre personas de distinto sexo, con 7.2 matrimonios por cada mil habitantes de 15 años y más. En contraste, Ciudad de México y Tlaxcala se ubicaron entre las tasas más bajas, con 3.1 matrimonios por cada mil habitantes. Las estadísticas también mostraron cambios en otros estados civiles: la proporción de personas separadas aumentó de 3.1% a 4.8%, mientras que la de divorciadas pasó de 1.2% a 2.1%. Por su parte, el porcentaje de viudos creció ligeramente de 5.1% a 6.0%.