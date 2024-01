Burger King y Starbucks podrían acelerar su expansión si se aprueba un capítulo clave de la ley ómnibus

Burger King y Starbucks podrían acelerar su expansión en el país si se aprueba un capítulo clave de la ley ómnibus. Mientras que en la Argentina Alsea -la empresa mexicana que opera las cadenas de hamburguesas y de cafetería- abre a razón de cuatro locales por año, en el resto de la región duplica o triplica ese número.

Por eso, la compañía considera que la clave para generar más inversión y trabajo es bajar el costo fiscal y laboral, como propone el proyecto enviado por Javier Milei al Congreso. De esa manera, podría alcanzar un ritmo parejo con los países vecinos y acelerar su plan de crecimiento local, que contempla la apertura de 40 locales hasta 2027 y la creación de 1250 empleos con una inversión de u$s 30 millones, como parte de una inyección mayor a u$s 321 millones (5500 millones de pesos mexicanos) anunciada para la región en el último Alsea Day, evento en el que Alsea difunde anualmente sus resultados financieros. Significa el 20,4% de la inversión para América del Sur.

El desembolso estimado por tienda de Burger King en la Argentina es de alrededor de u$s 1,2 millones, mientras que para Starbucks ronda en u$s 850.000. En el país, las 134 sucursales de la cadena de café y las 119 de la marca de hamburguesas son todos locales propios de Alsea , que emplea a más de 7000 trabajadores. A nivel regional, los números son casi el triple en sucursales (más de 700) y el doble en empleados (más de 14.000).



Así lo manifestaron el director de Alsea Global, Armando Torrado; y su par para América del Sur, Santiago Farinati, en una reunión con el ministro de Interior, Guillermo Francos para dialogar sobre las reformas económicas que impulsa el Gobierno, donde la multinacional ratificó su plan de expansión, con atención en oportunidades que se presenten y la intención de ampliar la empleabilidad.

"Hay mercados en la región, como Chile y Colombia, que duplican y triplican la cantidad de apertura de locales a la Argentina. Una baja en la carga impositiva podría potenciar al sector en el país. Se trata de un desafío y una oportunidad que debemos trabajar junto con el Estado. Reconocemos la importancia de la articulación de iniciativas público-privadas para promover el desarrollo de la industria", señalaron tras la reunión, en la que también participaron Marcelo Rojas Panelo, director Legal y de Asuntos Corporativos de Alsea Sudamérica; y Gonzalo Vronkistinos, responsable de Asuntos Corporativos de Alsea Sudamérica.

"Pensamos en una Argentina a largo plazo. El país fue el primero en donde invertimos, tiene potencial para seguir creciendo. Todas las iniciativas, principalmente las de materia tributaria -que nos permitan seguir abriendo tiendas, construir empleo de calidad, desarrollar talento e impactar positivamente en la comunidad donde operamos- serán evaluadas", explicaron, y agregaron: "Tenemos programas que fomentan el primer empleo e impulsan la contratación".

"Debido a las múltiples trabas laborales y tributarias, a las empresas les resulta mucho más sencillo invertir en otros países de la región antes que en Argentina", señaló por su parte el ministro tras el encuentro, y consideró que "si tuviésemos menores costos fiscales y laborales, habría más cantidad de inversiones que podrían llevarse adelante".

Nuevo formato de Burger King, Starbucks y Puma Energy

Como parte de su crecimiento en el país, Alsea inauguró un nuevo formato en el kilómetro 43 de la Colectora Oeste Panamericana ramal Pilar, mano a la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad de Del Viso: instaló dos nuevos locales de Burger King y Starbucks junto a una estación de servicio que puso Puma Energy en un predio que antes era una quinta y que empezará a funcionar en los próximos días, cuando se otorgue la habilitación municipal.

Se trata de una alianza entre la mexicana y la petrolera que busca traccionar visitantes con esta sinergia, como parte de la reconversión que atraviesan las redes de estaciones y los locales de fast food. Allí funciona también el Shop de Puma. Las dos sucursales de Alsea están conectadas entre sí, cuentan con dos pisos y una terraza, con salón para comensales y servicios como take away, delivery y retiro desde el auto (drive thru).

Alsea tenía la intención de avanzar con esta iniciativa antes de la pandemia, para la que sondeó a Axion Energy y Shell. En Chile, ya probó este concepto en asociación con la petrolera privada Copec en San Martín, en el camino que une Santiago de Chile con Mendoza.

La idea es avanzar con más aperturas en el país. Pero para eso el marco regulatorio que el Gobierno apruebe será clave. El plan es buscar locaciones de alto tránsito vehicular como el elegido para estrenar el formato, ya que que el precio de la tierra es más bajo en la Provincia de Buenos Aires y el desafío de encontrar locaciones de mayor superficie en la Ciudad, según Alsea. Además, hay municipios donde se presentan más oportunidades, como San Isidro, que prohíbe la edificación de construcciones altas, por lo que hay lugar a estos desarrollos gastronómicos.

Burger King ya tiene cinco locales en Pilar. Además de este, funcionan otros en el complejo Pilar Walk (ex Village), el paseo de compras Torres del Sol, el shopping Palmas del Pilar y el Paseo Champagnat. En tanto, Starbucks también suma cinco sucursales en el municipio con esta, la de Pilar Walk, la de Palmas del Pilar, la del Paseo Champagnat y la del Hospital Austral. También avanza con las refacciones que inició en 2021 con una nueva imagen por cambio de identidad y que conlleva una inversión que, en casos, se equipara a la de una apertura.

Con la pandemia, Alsea cerró 13 locales de Starbucks y siete de Burger King en el país "para conservar la sostenibilidad del negocio". Ahora, busca volver a los niveles previos al Covid-19. "Nuestra operación en América del Sur es de largo plazo y lleva más de 15 años. Siendo una compañía regional, nos valemos de la estructura y las prácticas de los distintos mercados para nutrirnos. En este contexto, tomó relevancia el área de tecnología: vemos una oportunidad para personalizar y hacer cada vez más cercana la experiencia del cliente", le explicó Farinati a El Cronista el año pasado sobre cómo trabaja la firma para ser más rentable y competitiva.