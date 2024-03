Bulgheroni: "Milei está haciendo lo mejor que se puede hacer"

Para Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group (PAE) y uno de los mayores empresarios de la Argentina , Javier Milei " está haciendo lo mejor que puede hacer ", en especial, en su lucha contra la inflación: " Se está haciendo muy bien. Se está yendo al fondo de las cosas, a combatir lo que genera esos problemas ".

Bulgheroni realizó las declaraciones durante su participación en el IEFA Latam Forum 2024, que se desarrolla este martes y miércoles en la ciudad de Buenos Aires. Es el segundo respaldo público reciente que recibe el Presidente de parte de uno de los dueños de la Argentina. La semana pasada, Paolo Rocca, CEO global de Tenaris, expresó sus " muchas esperanzas " con el actual Gobierno. " Creo que su programa será exitoso. La Argentina necesita esto ", había dicho el hombre fuerte de Techint el miércoles pasado, en Houston, frente a la elite petrolera mundial.

Este martes, Bulgheroni habló en el panel "Creando valor a través de inversiones energéticas". En ese marco, aseguró que " el Presidente Milei está haciendo lo mejor que se puede hacer ".

" Tengo que ser claro: cuando lo conocí y hablé con él, todavía no era el Presidente Milei. Me dije: ‘Esta persona sabe tanto de economía y sabe en qué situación está la Argentina. Además, sabe la forma en la que hay que cambiarla, en cómo llevar adelante los cambios. Hay una oportunidad de que la Argentina salga. Eso, para mí, fue tremendamente importante ", contó.

" Hoy, está llevando adelante muchos cambios que, creo, están en la buena dirección -continuó-. No está teniendo apoyo en el Congreso. Pero, si no se pueden votar las leyes que ayuden a dar estos cambios, no habrá una buena situación en el futuro ".

Más adelante, Bulgheroni recordó que " los que hemos vivido los últimos 60 años en este país, sabemos perfectamente que han sido todas políticas de parche ".

" Sólo con (Arturo) Frondizi y con (Carlos) Menem, hubo políticas razonables. El resto ha sido todo parche. Y así estamos. Tuvimos dos hípers, las de 1989 y 1990, y la de ahora: estamos en una hiperinflación. Pero que se está combatiendo. Y se lo está haciendo muy bien. Se está yendo al fondo de la cosa. Se está yendo a combatir lo que genera esos problemas ", aseguró ante unos 200 asistentes en el reservado clima del salón Félix, en el primer piso del Four Seasons porteño.

Bulgheroni es el titular de PAE, la principal petrolera privada de la Argentina. Actualmente, tiene una escala de producción de 250.000 barriles diarios. Sobre el estrado, el empresario remarcó que su grupo invierte anualmente u$s 1000 millones. " Lo hemos hecho en la situación anterior, con todas las incertidumbres que uno puede encontrar. Pero creemos que, a largo plazo, es lo que hay que hacer ", explicó.



" En la Argentina, los problemas de los recursos, por ahora, están claros: existen, están disponibles. Hay mucho más de lo que necesitamos para usar en el país. El tema son las condiciones de superficie: la macroeconomía ", distinguió. " Se están llevando adelante muy rápido los cambios macroeconómicos. Eso no será tan directo y tan fácil ", siguió.

Agregó que, si las condiciones "de superficie" cambian, se generan reglas claras y se convence a los inversores que permanecerán a largo plazo, la situación sería otra.

" Tenemos un sistema de elección cada cuatro años. Y, en el medio, una elección de medio término del Congreso. Es un sistema muy inestable, que hace que los políticos tengan que estar en campaña permanente ", analizó. " Los funcionarios del Gobierno tienen que estar haciendo los deberes, desarrollando las cosas, aprobando las leyes que tenemos que usar ", contrastó.

Bulgheroni contextualizó al país en las oportunidades que tiene dentro del proceso de transición energética global. " En la Argentina, en todo lo que es gas y petróleo, hacen falta decenas de miles de millones de dólares de inversión. Hay mucha inversión por hacer y las condiciones financieras de Pan American Energy le permiten endeudarse dos o tres veces más de lo que está para llevarlas adelante. Y tenemos flujo de caja, además. Estamos esperando que nos bajen la bandera para salir. Tenemos muchas oportunidades ", afirmó.

" Están todas las cosas dadas. Está la mente clara en el Presidente y eso es un factor muy, muy importante. A la larga, los otros miembros del Gobierno se van a dar cuenta de que ese es el camino a seguir ", aventuró.

Reconoció que, en este momento, " estamos todos sufriendo ". " El consumo de naftas bajó hasta 15%, según la región. Todos los consumos han bajado porque hay una recesión importante. Pero esto va a cambiar. Y más rápidamente en tanto y en cuanto se desarrollen los proyectos que están ", amplió.

" La transición energética hará que haya muchos otros lugares donde invertir. Por ejemplo, está el tema de los minerales. Nosotros ya tenemos inversiones en litio que estamos desarrollando. Pero, también, hay que pensar en cobre. Hay que duplicar el consumo de cobre en el mundo. La Argentina tiene grandes capacidades para eso y nunca las hemos llevado adelante ", describió.

Recordó que, cuando era chico, le decían que los minerales estaban del otro lado de la Cordillera y el petróleo, de éste. " Yo lo creía. Lo que estaban del otro lado eran las condiciones, la ‘superficie'. Y, de este, no. Vivíamos en otro mundo. Ahora, nos damos cuenta de que la minería es importante y tenemos que hacerla ", completó.

" ¿Cuánto tiempo le darán los inversores a la Argentina para hacer los cambios? ", le preguntó Cristina Pérez, host del panel.