Alejandro Bulgheroni, presidente y fundador de Pan American Energy (PAE), enfatizó su optimismo con el rumbo económico de la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. “Esta vez es diferente. Esta vez, estoy seguro de que vamos a seguir creciendo. Esta vez, desde lo más alto, desde el Presidente Milei, tenemos una idea clara”, aseguró el empresario, uno de los protagonistas de la segunda jornada de Argentina Week, el evento que organizó el Gobierno argentino en Nueva York para fomentar inversiones en el país. En la sede del Bank of America, Bulgheroni dialogó con el Secretario Coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González. Allí, el chairman de PAE destacó: “Todos estos años hemos intentado abrir el sector del petróleo y el gas. Queríamos que hubiera más inversores en el sector porque mi idea era que, si hay más personas invirtiendo, se fortalecen el sector y nuestro trabajo”. Luego, Bulgheroni habló en vivo con el Canal A24. Allí, valoró la realización de un evento del calibre de Argentina Week. “Han sido tres días muy productivos. Hay una cantidad importante de empresarios de distintos lugares. Han escuchado a todo el Gobierno argentino”, destacó. A continuación, sus principales definiciones: