Paolo Rocca 'la ve': el respaldo a Milei del hombre fuerte de Techint en la cumbre petrolera mundial

Paolo Rocca, CEO global de Tenaris y titular del Grupo Techint, aseguró que tiene muchas expectativas de que Javier Milei pueda impulsar el desarrollo de Vaca Muerta.

" Tenemos muchas esperanzas en el nuevo Presidente ", afirmó Rocca, durante su exposición en la conferencia de energía CERAWeek by S&P Global, que se realiza esta semana en Houston, Texas.

El empresario ítaloargentino, titular del mayor grupo industrial del país, destacó que Vaca Muerta tiene reservas de gas natural potencialmente superiores al Permian de los Estados Unidos y reservas de crudo comparables a las de esa cuenca, reportó la agencia Bloomberg.

La producción actual de petróleo de Vaca Muerta, hoy de 300.000 barriles diarios, podría crecer a más de 1 millón en los próximos seis o siete años, añadió. " El problema está por encima de la superficie, en el entorno regulatorio ", advirtió el industrial.

Rocca, quien, según consigna Bloomberg, tiene un patrimonio neto de u$s 15.000 millones en el Índice de multimillonarios que elabora esa agencia, dijo que cree que Milei logrará reducir la carga regulatoria.

No es la primera vez que Rocca expresa públicamente sus expectativas positivas con el actual Gobierno. En diciembre, durante el seminario Propymes que todos los años organiza Techint, aseguró que la Argentina estaba ante la oportunidad de un "reset" de su economía.

" Encuentro en todos los aspectos que menciona el Presidente Milei una visión que debería ser positiva para el desarrollo del sector privado: limitar la intervención del Estado y recuperar espacio para la iniciativa privada ", dijo en aquel momento. " Nuestra voluntad, la del sector privado, es comprometernos para que ese reset de la economía y de la sociedad tenga éxito. Porque nuestro éxito será el de este proyecto ", remarcó.

Semanas atrás, durante la presentación de los resultados anuales (récord) de Tenaris, Rocca volvió a referirse al Presidente. " Sólo la señal de que el Gobierno es exitoso en lograr su programa de reformas dará un fuerte incentivo para motivar la inversión en el sector energético ", aseguró en ese momento ante sus inversores. Sin embargo, aclaró: " No está claro si el nuevo Gobierno podrá avanzar en reformas claves que promuevan inversiones nuevas en oil & gas ".

Este miércoles, ante la crema de la industria petrolera mundial convocada en Houston, Rocca afirmó que tiene " esperanza en el Presidente Milei; tal vez, estemos frente al inicio de un nuevo ciclo para el país ".

" La Argentina viene de una situación económica extremadamente difícil al final del mandato del último presidente (N.d.R.: Alberto Fernández). En las elecciones, la mayoría de la gente optó por un cambio profundo en la forma en que se gestiona el país. Y el nuevo presidente (Milei), elegido con un 56% de los votos, cuenta con un gran apoyo. Es un presidente particular. Lo han visto en su intervención en Davos. Pero el punto central es que su programa económico suena a lo que Argentina necesita, como la reducción del déficit fiscal y del gasto público del 40% al 25% y una liberalización del mercado ", aseguró Rocca, entrevistado por Daniel Yergin, vicepresidente de S&P, ante 800 ejecutivos presentes en el Hilton Americas de Houston, testimonió el sitio especializado Econojournal.

" El país se encuentra en una situación muy difícil, con una recesión y una inflación muy alta. Aahora, la inflación ha ido bajando, casi a la mitad. En lo personal, creo que el programa será exitoso. La Argentina necesita esto. Es muy importante para abrir nuevas oportunidades ", destacó Rocca.



Rocca, consignó por su parte Bloomberg, destacó que la ampliación de los oleoductos y otras obras de infraestructura resolvería un cuello de botella que, hoy, frena a Vaca Muerta. En su cable, Bloomberg recordó que la afinidad de Techint con el Gobierno no sólo es retórica: varios ex ejecutivos del grupo se sumaron como funcionarios a la Administración Milei. Entre ellos, Horacio Marín, ex hombre de Tecpetrol (la petrolera de Techint) y hoy al frente de YPF. Y, el más reciente, Julio Cordero, abogado laboralista de sólidos nexos con el grupo, quien asumió la Secretaría de Trabajo en los últimos días.

Es la segunda aparición pública de Rocca en menos de una semana. Días atrás, manifestó en declaraciones radiales su preocupación porque el conflicto gremial que lleva adelante la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que paralizó la actividad de Tenaris-Siderca, su fabricante argentina de tubos de acero sin costura, provocará pérdida de exportaciones, con un consecuente impacto en los sueldos de sus operarios en el país.