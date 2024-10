Buenos Aires vuelve a ser una de las cinco ciudades más caras de América latina

Históricamente, Buenos Aires se posicionó como una de las ciudades de la región con el metro cuadrado más caro a la hora de comprar un inmueble. Sin embargo, según el último Relevamiento Inmobiliario de América latina (2023), elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con Zonaprop, en tres años, pasó de ser la segunda ciudad más cara a la séptima.

Ahora bien, registros de este año de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios de la República Argentina (Camesi), a los que El Cronista tuvo acceso, revelaron que los precios se robustecieron y la Ciudad entró nuevamente al top-5 de las ciudades más caras para comprar un inmueble en América latina.

En comparación con otras ciudades, actualmente, Buenos Aires ofrece precios significativamente más bajos. Mientras que, en localidades como Santiago de Chile, Ciudad de México o Montevideo, los valores del metro cuadrado mostraron una mayor estabilidad, e incluso en algunos sectores, hubo incrementos.

El precio de las propiedades en Buenos Aires recupera terreno y sube lentamente.

Hoy por hoy, Buenos Aires se encuentra en un punto de oportunidad. Para graficar, mientras que el valor promedio del metro cuadrado (m2) en la capital argentina ronda los u$s 2300 en barrios residenciales, en Santiago de Chile puede llegar a superar los u$s 3200 y, en Ciudad de México, los u$s 4000 en zonas prime. Lo mismo ocurre con Montevideo, con un valor de u$s 2900.

Cambio de tendencia y evolución de los precios

El precio del m2 en la Ciudad de Buenos Aires experimentó una notable caída en los últimos años, influenciada principalmente, por la recesión económica, la incertidumbre política y la falta de acceso al crédito hipotecario.

Desde 2018, los precios bajaron más de un 40% en dólares, lo que la puso en una posición más competitiva en comparación con otras capitales de América latina.

Si bien podía pensarse que era la oportunidad de comprar, el mercado inmobiliario se vio afectado por una desaceleración en la demanda. Justamente, fueron determinantes esas mismas variables macroeconómicas y la situación afectó tanto a compradores locales como a extranjeros.

Con Milei en el gobierno vuelven a posicionarse las inversiones inmobiliarias.

Mariano García Malbrán, residente de Keymex Immobilier y de Camesi, explicó que "este panorama comenzó a cambiar con la llegada del nuevo Gobierno y sus políticas económicas, que impulsaron la reactivación del mercado inmobiliario".



Entonces, esa caída de precios jugó a favor e hizo que Buenos Aires volviera a ser atractiva para inversores extranjeros, especialmente, para aquellos que buscan aprovechar la depreciación de los activos en dólares.

" El actual contexto, la posibilidad que brinda el blanqueo de capitales bajo el gobierno de Milei, y los créditos hipotecarios UVA serán un factor clave para revitalizar el sector ", dijo Malbrán.

Y, en este sentido, indicó que los precios se estabilizarán o incluso se elevarán en el corto y mediano plazo. Lo que hace que, ahora, Buenos Aires sea un atractiva para los inversores.

Palermo, Recoleta y Belgrano: los barrios más caros por metro cuadrado en CABA.

Ranking del valor del metro cuadrado en América latina (2024):

Ciudad de México, México: u$s 4000. Santiago de Chile, Chile: u$s 3200. Montevideo, Uruguay: u$s 2900. Buenos Aires, Argentina: u$s 2300. Río de Janeiro, Brasil: u$s 2200. São Paulo, Brasil: u$s 2100.

Ranking del valor del metro cuadrado en CABA: