Precios de departamentos en baja: se consiguen a u$s 20.000 menos que hace 4 meses

La baja en los precios de venta de las propiedades, que se registra desde hace cuatro años en el mercado inmobiliario local, no se detiene. Cuando el sector pensaba que la caída había llegado a un piso en 2021, un relevamiento que llevó adelante Remax Premium asegura que volvieron a bajar.

En los primeros dos meses de 2022, descendieron un 16% los valores de venta de departamentos de tres ambientes usados en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al informe que realizó la empresa. Hoy, se consiguen por u$s 20.000 menos que en los dos últimos meses del año pasado.

"Mientras que en noviembre y diciembre un departamento de esas características valía u$s 143.000, en enero y febrero cotizó a u$s 120.000", precisó Ariel Champanier, presidente de la inmobiliaria, y agregó que, actualmente, en un inmueble de tres ambientes el metro cuadrado se consigue a partir de u$s 1600, contra los u$s 1.900 que valía en noviembre y diciembre.

Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los mayores descensos interanuales en los precios de los departamentos se encontraron en las zonas más alejadas del centro de la Capital Federal, relevó el estudio.

Este contexto propició el aumento de las ventas de inmuebles . En ese sentido, del informe se desprende que creció el volumen de las operaciones a pesar de que el mercado cuenta con un sobrestock de propiedades como nunca antes en la historia, en parte, como consecuencia del fracaso de la Ley de Alquileres, según consideró Champanier.

"En los primeros dos meses de este año, vendimos un 63% más de departamentos de tres ambientes. Pasamos de comercializar 43 unidades a 70", remarcó el ejecutivo, para quien la clave está en realizar tasaciones acordes a la realidad.

La brecha entre los precios llega al 7%

Al respecto, desde Remax Premium sostienen que, actualmente, la brecha entre los precios de publicación y de cierre se ubica en un 7% y remarcan que asesoran a los dueños con variables reales de propiedades vendidas para reducir la disparidad de precios.

"Por lo general, los propietarios quieren obtener más de lo que el mercado está dispyesto a pagar. Pero la realidad es que la necesidad o las ganas del propietario no influyen en el valor de cierre. No se puede imponer un precio por necesidad, hay que guiarse por lo que avala la demanda", especificó Champanier, cuya firma suele vender en menos de un mes las propiedades que tiene publicadas.

El especialista está convencido de que las ventas seguirán mejorando en 2022 . "Para que los valores puedan volver a subir tenemos que hablar de 40.000 o 50.000 escrituras anuales. Hoy, estamos muy lejos de esos números", pronosticó.

Los precios de las propiedades empezaron a caer a fines de 2018 por la devaluación, pero en 2019 la baja se consolidó con el resultado de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las devaluaciones recurrentes del peso que empezaron a darse, sumado a que ese año desapareció el crédito hipotecario, que aún no pudo recuperarse.