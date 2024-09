Avianca volará desde Aeroparque y buscará sumar servicios desde el interior de la Argentina hacia Colombia

La aerolínea colombiana Avianca reestructuró su estrategia y se convirtió en una línea aérea "híbrida", tras acogerse voluntariamente al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos ante la fuerte caída de la actividad por la pandemia, que le provocó una baja de 80% en sus ingresos, y no le permitió hacer frente a sus deudas.

Avianca inició el proceso en 2020 y uno de los principales cambios de la empresa fue ampliar la capacidad de sus aviones, con el objetivo de reducir los costos operativos y lograr aumentar la cantidad de pasajeros que transporta en cada vuelo.

De esta forma, según comentó Gabriel Oliva, COO de Avianca y CEO de Avianca Cargo, la aerolínea dejó en el pasado una estructura de costos ineficiente y se transformó en una empresa que tiene, tanto una oferta low cost, como la posibilidad de viajar en business en un mismo avión.

Ahora, en un contexto de apertura y desregulación del sector, el ejecutivo adelantó que la aérea, que, actualmente, sólo vuela hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con una frecuencia semanal de 14 vuelos, buscará aterrizar en Aeroparque. Además, anticipó que Avianca conectará la ciudad de Córdoba con Bogotá.

¿Qué planes tiene Avianca para la Argentina?

Tenemos varios proyectos. Nuestra intención es poder volar, no solo desde Buenos Aires o Ezeiza. Queremos empezar a volar desde Aeroparque y conectar también a Córdoba con Bogotá.

¿El país es un mercado que mira con atención?

La Argentina es, para nosotros, un mercado absolutamente estratégico. A los argentinos, les gusta viajar y usar mucho la conectividad, una de las propuestas de valor de la empresa, que tiene un hub en Colombia desde donde conecta a distintas partes del mundo. De hecho, la mayoría de los pasajeros que vuelan desde Ezeiza a Bogotá no se queda en Colombia, sino que sigue hacia Londres, París, Barcelona, las islas del Caribe, Miami, Nueva York, y Los Ángeles.

¿Qué tendría que pasar para volar desde y hacia Aeroparque?

Operacionalmente, siempre es más simple ir a un solo aeropuerto. Esto es porque hay que organizar toda una estructura en cada terminal, con equipos, con servicios de handling y aerohandling. Tendría que haber demanda y ser atractivo. Hoy, lo vemos como un atractivo desde el punto de vista del pasajero y lo queremos hacer. Las rutas, en este caso, seguirán siendo hacia Colombia y luego probaremos otras opciones.

¿Cómo hace la empresa para ser competitiva en el mercado?

La transformación de Avianca tras su salida del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos se basó en dos pilares fundamentales. Para cobrar menos, las aerolíneas tienen que tener costos eficientes. De lo contrario, you are out of the game. Eso es lo que le pasaba a Avianca antes de la pandemia. Hoy, tenemos un costo 35% más bajo que la prepandemia.

¿Cómo hicieron para reducir tanto los costos?

Los aviones pasaron de tener 150 sillas a 180. Entonces, en un costo fijo, diluimos el 20% sin agregar otra variante. Es decir, redujimos de forma inmediata nuestro costo unitario cambiando todas las sillas y rearmando la configuración que tenían en el avión de manera que entraran más pasajeros. En otras palabras, se agrandó el avión.

Otro de los mecanismos que utilizamos para reducir nuestros costos fue tener una red muy utilizada. Los aviones, en vez de volar nueve horas, empezaron a volar entre 12 y 14 todos los días. Y, así, sucede lo mismo. Bajamos el costo del avión porque usamos el mismo activo pero por mucho más tiempo, lo que, al final se traduce en más viajes y más pasajeros, aunque el avión siga siendo el mismo.

¿Mismo avión y más espacio es sinónimo de low cost?

El otro pilar de la reestructuración de Avianca fue la segmentación del avión. Esto es, dentro de una misma aeronave, ofrecemos posibilidades para el que quiere pagar solo el asiento y sin equipaje, pero también vendemos business class. En eso nos transformamos, hoy somos una compañía híbrida.



Es decir, no somos una low cost que es lo mismo para todos, sino que ofrecemos asientos para todos los rangos. Eso funcionó mucho y, para lograrlo, se cambiaron todos los aviones.

¿Qué pasó con el precio de los tickets?

Avianca antes era lo que se llamaba una aerolínea legacy. No teníamos opciones low cost, ni modelo de costos, sino que le dábamos el servicio, por ejemplo, de comida, a todos los pasajeros. Eso, como consecuencia, eleva los costos y termina elevando las tarifas.

Sin embargo, tras la reestructuración y, en términos nominales, es decir, sin restarle la inflación, entre 2019 y fines de 2023 no aumentamos nuestras tarifas y nuestro costo se redujo. El objetivo es, a través de la eficientización de la red, tener márgenes atractivos sin subir el precio de los pasajes.

¿Cómo impactó la apertura de los cielos?

La carrera empezó. La apertura del sector va a permitir la llegada de más proyectos, más rutas y más conectividad y dinamismo en el mercado. Ahora todos estamos viendo como servir al pasajero en un mercado en el que la demanda se mantiene y las condiciones están. Muchas veces, sin embargo, de 10 apuestas, cuatro no funcionan. Pero el hecho de que funcionen otras seis, ya hace que todo tenga sentido.

¿Qué significa Avianca Cargo para la empresa?

Es un modo de transporte que representa el 1% del volumen mundial de comercio internacional. Sin embargo, en valor, representa cerca del 30% porque solo se mueve aéreo lo que tiene mucha urgencia o es perecedero. Es mucho más caro que el transporte marítimo y que el tren.



El negocio de carga puede ser de varias formas. Algunas aerolíneas llevan carga en la barriga de los aviones de pasajeros -aprovechan el vuelo-, mientras que otras son mixtas. Esto significa que llevan carga en la barriga del avión de pasajero, pero, también tiene su flota carguera. Actualmente, Avianca tiene seis aviones cargueros que mueven 65 toneladas de carga.

¿Qué productos mueve habitualmente?

Lo que se exporta desde América latina, en general, es materia prima o productos perecederos. De la Argentina, sale mucho salmón y pescado fresco en general. Al igual que Chile. En el caso de Colombia, flores; de Perú, espárragos; y de Ecuador, pescado y frutas.

En el caso de las importaciones, la mayoría son productos terminados. Generalmente, son repuestos de fábricas industriales, alta tecnología y partes de ensamblado que se van para Ushuaia.



¿Planea expandir ese negocio también?

Hoy tenemos seis aviones Airbus 330 y, para el año que viene, planeamos tener una flota de entre nueve y 10 aviones dedicados exclusivamente a la carga, además de todas las bodegas de nuestros 150 aviones de pasajeros.

¿Cuántos aviones cargueros llegan a la Argentina y dónde aterrizan?

En promedio, llegan a Ezeiza entre 400 y 500 toneladas de carga por semana. Si bien depende de la aeronave, cada avión tiene una capacidad de entre 50 y 65 toneladas. Entonces, aterrizan entre 10 y 15 aviones cargueros en la Argentina por día y, en promedio, unos 70 por semana.