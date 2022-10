Antonio Aracre, uno de los empresarios con más llegada al Gobierno, deja Syngenta para hacer política

Antonio Aracre, hasta ahora el número uno de la empresa de la semillera Syngenta, adelantó su anunció y hoy publicó en su cuenta de Twitter que deja la compañía . Si bien en el hilo no lo dijo, como ya lo había publicado El Cronista, el ejecutivo argentino entraría en política el año que viene, si se dan las condiciones .

De hecho, la noticia se había filtrado hace algunos días y quizá por eso Aracre tomó la decisión de adelantar el anuncio en un hilo que publicó el mismo día que comienza, en Mar del Plata, el Coloquio de IDEA, el encuentro empresario más importante del año.

Uno de los CEOs que más escucha Alberto Fernández defendió la idea de "un desdoblamiento del tipo de cambio"



Inflación, retenciones, FMI y grieta: qué opina uno de los CEO que más escucha Alberto Fernández

La carta, como la llama el mismo Aracre, está más bien dirigida a sus colaboradores que comienza así:

"Luego de 36 años en la compañía y los últimos 12 como CEO para Latam Sur, he decidido retirarme tempranamente de Syngenta a partir del 31 de diciembre de este año, para permitirme soñar con nuevos desafíos", expresa el ejecutivo ya conocido por su alto perfil.

Y continua: " Me voy feliz de dejar esta empresa como la número 1 del mercado y con la mayor tasa de crecimiento en la industria además de un óptimo nivel de rentabilidad; pero sobre todo con el orgullo de haber desarrollado un equipo profesional sólido y motivado".

"Ahora viene un tiempo en el que me dejaré sorprender por la vida y podré elegir hacer lo que me haga más feliz..", adelantó el ejecutivo.

Así comenzaba el hilo de Aracre que publicó esta mañana

Según señala Aracre, el objetivo de su carta es agradecer y lo hace "a todos los que se cruzaron en mi vida profesional y me ayudaron con su palabra o me enriquecieron con sus desafíos. Al equipo que me acompañó e hizo posible que tengamos a Syngenta en este lugar de liderazgo; muy en particular a la Fuerza de Ventas y a la Red de Distribución que siempre, repito siempre confiaron en mí con una generosidad excepcional".

El ejecutivo, que también agradece a sus hijos termina su carta de despedida con estas palabras: "Por último les digo a todos, nos seguiremos viendo en la vida, que estoy seguro, hay una después de ésta. Abrazo enorme!"

Un CEO con llegada al gobierno

A diferencia de la mayoría del empresariado argentino que suele tener un perfil muy bajo, Aracre cultiva lo contrario: alta exposición en las redes sociales y también en los medios donde fue promotor de lo que terminó siendo el "dólar soja".

A pesar de esta "victoria" para la industria, muchos no ven bien su relación con el kirchnerismo, un 'enemigo del sector'. Sin embargo, él asegura que no es kirchnerista y explica que está acostumbrado a las etiquetas desde chico y que no lo asustan:

"No soy kirchnerista . De hecho, durante todo el proceso del acuerdo con el Fondo, participé en debates con argumentos que, seguramente, fastidiaron al ala kirchnerista del Gobierno", aseguró el ejecutivo en una entrevista a solas con El Cronista en mayo pasado.

Y continuó: "Lo fundamental es el respeto, la empatía, la escucha. Sería muy triste que tu pensamiento político -ni siquiera partidario, sino si te considerás más progresista o más liberal te condicione en qué tipo de rubro laboral podés estar".



Su relación con Alberto Fernández e, incluso, con Martín Guzmán, de quien se considera amigo comenzó ya en 2019 . Y es el mismo Aracre quien postea las fotos de los encuentros en sus redes sociales.

Aracre con Martín Guzmán en una de sus tantas reuniones

A Aracre le gusta hablar con todos. "Cualquier cosa que uno diga con algún grado de amplificación mediática pasa por el tamiz de la grieta. Desde ese lugar, es bastante difícil aportar al debate sin quedar etiquetado. Pero hay que tomar algún riesgo. ¿Qué voy a hacer? ¿No decir lo que pienso?", expresó el ejecutivo esa entrevista.

Como piensa aracre

Como buen CEO de alto perfil y hoy ya sabiendo su interés por la política, Aracre hablaba de todo. Y aquí algunas de sus definiciones:

El rol del empresariado

"El rol del empresario es tan importante en el debate público como de un político o un dirigente social. La Argentina tiene que nutrirse cada vez más de esa diversidad de opiniones. No salir a dar ese debate por temor a las consecuencias no es la Argentina a la que deberíamos tratar de ir".

Inflación



"Nuestra inflación tiene distintos componentes. El factor monetario es el más fuerte, claramente. Es cierto que el factor precios de los commodities, como consecuencia de la guerra en Europa, impacta. Pero, si uno mira a los países alrededor de la Argentina, no da la sensación de que pueda justificar nuestros índices. La inercia tiene que más que ver con otros factores, que, tal vez, ameritarían un plan de shock, de estabilización más fuerte. Pero en la Argentina son difíciles de implementar en un contexto de polaridad política como la que vemos hoy".