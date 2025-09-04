Antelo lanza el "tanque" chino de su ofensiva en el mercado automotor

Como parte de su nueva ofensiva en el mercado automotor, el grupo Antelo lanzó el TANK 300, SUV off road de Great Wall Motors (GWM), la automotriz china que representa en la Argentina. Con un precio de u$s 51.900, se ofrece en el país con una garantía de seis años o 200 kilómetros (lo primero que ocurra) y de 10 años o 1 millón de kilómetros para motor y transmisión para el primer y único dueño.

El holding proyecta vender 20 unidades al mes, cifra que reconocen como conservadora, aseguró su CEO, Omar Daneri, durante la presentación, realizada este jueves en Campana.

TANK es una de las marcas, junto a Haval, Ora y Poer, de GWM que el grupo que encabeza Manuel Antelo comercializa en el país. El negocio automotor es clave en el plan con el que el empresario, uno de los más relevantes del país en las décadas del '80 y del '90, apuesta a la Argentina de Javier Milei, con inversiones por u$s 200 millones, que incluyen también proyectos de real estate y de retail, como el desembarco en el país de la cadena francesa de deportes Decathlon.

Si bien tiene la licencia de GWM desde 2018, la pata automotriz de Antelo se revigorizó con la apertura de importaciones iniciada en diciembre de 2023. La reforzó el cupo para traer 50.000 vehículos eléctricos e híbridos sin arancel que el Gobierno habilitó este año y que tuvo a los productos fabricados en China como protagonistas, propiciando el desembarco de nuevas marcas, como BYD, el mayor productor de vehículos eléctricos del planeta.

En tal sentido, Antelo puso primera en mayo, con los lanzamientos de Ora 3, Haval H6 Híbrido y Haval Jolion Pro Híbrido. El grupo planea traer un total 4000 unidades en 2025. Este jueves, Daneri afirmó que su proyección de ventas es de 3500 para este año. Escalón previo al despegue, que, en 2026, dará la incorporación de los productos que GWM producirá en Brasil: Haval H6 GT, Haval H9, Great Wall Poer y Wey 07.

Por lo pronto, el TANK 300, fabricado en China y presente en 40 países, se vende en la Argentina con motor 2.0 turbo de inyección directa, 217 caballos a 5500 rpm y 380 Nm de torque, entre 1800 y 3600 rpm, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades marca ZF.

Su sistema de tracción 4x4 es con caja reductora, seis modos de conducción off road y bloqueo de diferencial trasero y delantero, con asistencias de conducción como control de crucero off road y asistente de giro, entre otros. En materia de seguridad, obtuvo la máxima calificación (cinco estrellas) del Programa de Evaluación de NCAP de Australasia.

Primer vehículo de la marca TANK, el 300 se presentó por primera vez en el Salón del Automóvil de Chengdu, en China, en julio de 2020. Se fabrica en la planta de GWM de Chongqing y su lanzamiento comercial fue en diciembre de ese año.

Actualmente, TANK tiene presencia en Australia, Asia Central, América latina, Oriente medio y Sudáfrica. Sus ventas globales superaron las 400.000 unidades.