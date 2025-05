Antelo vuelve y con u$s 200 millones en inversiones: "Veo una luz enorme con Milei"

" Me fui del país en 2002. Para mí, fue una gran decepción. Pensé que la Argentina había cambiado. Fue un terrible paso atrás, una noche larga, larga, larga ". Manuel Antelo evoca el mal recuerdo no como pena, sino como introducción. Sonríe. Está entusiasmado.

" Para mí, hoy es un día muy importante ", asegura. La tormenta trona y la lluvia atiza el domo montado en el Parque de la Innovación. En minutos, encabezará la presentación de productos de GWM, una de las marcas de autos que importa en el mercado local. Pero el empresario -uno de los referentes de la industria automotriz en los '80 y los '90- mira mucho más allá. " Lo veo como una vuelta a mi país. Veo, realmente, una luz enorme ", asegura. Lo demuestra con hechos: anunció que, este año, invertirá u$s 60 millones en su negocio automotor y, para la próxima década, desembolsará u$s 200 millones, tanto en esa operación como en logística, real estate y retail. En este último segmento, confirma la apertura de 20 tiendas antes de fin de año de Decathlon, la cadena francesa de deportes que traerá al país y que ya opera en el Uruguay y el Paraguay.

" Veo un potencial tremendo. Si me preguntan qué es lo que me pone tan optimista, es que creo que Milei dio en el clavo con el problema del país. No es el déficit fiscal, no es la inflación. Esas son consecuencias. Es la casta. El tipo se dio cuenta de que el problema de la Argentina es la casta. ¿Qué es la casta? Un esquema de poder que nos tiene subyugados, atrapados, privados de toda capacidad de hacer algo ", define.

Antelo comparó la Era del León con la Revolución Francesa. " Supongan cuando, en Francia, se dieron cuenta de que la casta era el Rey. Dijeron: ‘Hay que terminar con esto'. Y lo terminaron. Cambiaron a Francia y a mundo. Pero se dieron cuenta de que no podían seguir viviendo con una monarquía de ese tipo. Acá, es lo mismo. Y la casta no son sólo los políticos: también son la casta sindical y los empresarios, a los que Milei llama ‘empresaurios'. Se dio cuenta de lo que hay que cambiar. De dónde hay que cambiar. Eso es lo que a mí me motiva. Todo lo demás el país lo tiene: gente súper capaz, emprendedores que han sido capaces de hacer cosas con todo esto en contra... Tenemos minerales, recursos naturales de todo tipo. Este país es un país rico. Súper rico, si está bien administrado. Nos vamos a sorprender de lo que vamos a ver ", asegura.

" A medida que siga este rumbo, con este Presidente, con el próximo (que ojalá siga siendo él) y con el que lo siga. Si tenemos tres o cuatro períodos de una línea como esta, no vamos a creer el país que vamos a tener. Esa es mi gran motivación, mi entusiasmo. No sé si vuelvo a vivir. Pero sí vuelvo a invertir. Y fuertemente ", develó, en un mano a mano que tuvo con un grupo de periodistas, entre ellos, este cronista.

