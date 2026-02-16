La liquidación por cierre de Perfumerías Prieto marca el final de una etapa para esta cadena valenciana de perfumería, maquillaje y cosmética. La empresa familiar, nacida como Perfumerías Francisco Prieto, ha iniciado descuentos especiales antes del cierre definitivo de sus establecimientos físicos. Perfumerías Prieto ha comunicado a su clientela el cierre de sus 22 tiendas físicas el 31 de marzo. La compañía, con más de medio siglo de trayectoria, ha iniciado una liquidación de existencias con descuentos especiales hasta ese día. La liquidación por cierre Perfumerías Prieto afecta a sus tiendas en València, Castellón, Alicante, Tarragona y Murcia. Mientras tanto, la firma mantiene activa su tienda online, operativa desde 2013, que será la referencia tras el cierre físico. La cadena ha optado por informar directamente vía SMS. En estos mensajes se agradece a los clientes: Además, en las fachadas de algunos establecimientos se han colocado carteles que agradecen “estos 70 años” e informan de una “liquidación por cierre” con “descuentos especiales en toda la tienda, del 6 de febrero al 31 de marzo de 2026″. La red comercial suma 22 tiendas repartidas entre cinco provincias. La liquidación por cierre Perfumerías Prieto afecta a todos estos establecimientos físicos: El cierre de estas 22 tiendas físicas será efectivo el 31 de marzo de 2026. La liquidación por cierre Perfumerías Prieto se mantiene activa hasta esa fecha para dar salida a las existencias. La tienda online, operativa desde 2013, continuará activa con venta normal de productos (al menos de momento). Tras la liquidación por cierre Perfumerías Prieto, la web será el único canal de venta de la cadena.