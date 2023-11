Aconcagua acelera y ya es el sexto productor de crudo convencional

La petrolera Aconcagua Energía logró un fuerte crecimiento en la extracción de crudo y gas, con aumentos del 253% y 2107%, respectivamente en el tercer trimestre del año, en relación con el mismo período del año anterior. De esta manera, la compañía creada en 2015 por dos ex-YPF se ubicó como el sexto productor de petróleo convencional del país, con un total de 13.575 barriles equivalentes por día..

La empresa indicó que durante el tercer trimestre de 2023 sus ventas ascendieron a u$s 34 millones. Ese número es un 577% más que en igual período de 2022 gracias a una mejora en los niveles de producción.

En tanto, las ventas acumuladas a septiembre 2023 ascendieron a U$S 95 millones, un 489% superior a las ventas del mismo período de 2022, según los datos que presentaron los fundadores de la empresa, Diego Trabucco y Javier Basso, ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El informe detalla, además, que el ebitda ajustado del período alcanzó los u$ 10 millones, lo que significó un incremento del 699% respecto del mismo período 2022. En tanto que en el acumulado del año el ebitda ajustado fue u$s 30 millones, un 593% más que en igual lapso del año anterior.



"Aconcagua obtuvo mejoras de calificación en ambas agencias Fix SCR y Moodys Argentina como consecuencia del crecimiento sostenido y profesional de la compañía", destaca la compañía en la presentación realizada a la CNV.

Desde que inició sus operaciones en 2016, la empresa lleva adelante un crecimiento sostenido en producción de petróleo y gas, reservas, generación de energía, ventas e ingresos. A su vez, continúa mejorando su participación en el mercado interno y externo, con diversificación de clientes e integración de servicios claves para una mejor gestión de costos.

Más inversiones

Al cierre del tercer trimestre, la compañía realizó inversiones por u$s 81 millones, un 22,7% más que los u$s 66 millones planificados. Asimismo, la empresa adelantó actividad en septiembre y en el último trimestre, con lo que prevé llegar a un desembolso anual de u$s 100 millones, lo que supera el plan inicial.

Además, como consecuencia del acuerdo alcanzado con Vista y la puesta en marcha del equipo de perforación y workover, se incorporaron más de 300 colaboradores claves de diversas disciplinas, lo que representa un crecimiento interanual en personal propio y know how en más del 100%.

El deal con Vista cerrado en febrero de este año, supuso una transacción valuada en u$s 400 millones. Gracias a ese acuerdo. Aconcagua se quedó con la operación de las siguientes concesiones en la cuenca Neuquina: Entre Lomas (Neuquén y Río Negro), Jarilla Quemada, Charco del Palenque, Jagüel de los Machos y 25 de mayo-Medanito SE (Río Negro). También, de las concesiones de transporte de gas Entre Lomas y Jarilla Quemada, y de las de midstream de petróleo crudo 25 de Mayo-Medanito SE.

En total, son 1454 kilómetros cuadrados (km2) de superficie, con una producción consolidada de 10.600 barriles diarios en 2022. Al 31 de diciembre último, sumaron reservas por 13,9 millones de barriles.