Vista se concentra en Vaca Muerta con una operación de u$s 400 millones

En una transacción valuada en u$s 400 millones, Vista Energy le cederá a Aconcagua Energía la operación de sus proyectos de hidrocarburos convencionales. De esta forma, con este nuevo esquema de negocios, la empresa que fundó y lidera el ex CEO de YPF Miguel Galuccio focalizará su actividad en Vaca Muerta, donde es el segundo productor de petróleo shale.

" Este innovador acuerdo y modelo operativo permitirá a Vista centrarse plenamente en el desarrollo de Vaca Muerta y mejorar nuestra capacidad para cumplir con nuestros objetivos para 2026, manteniendo una trayectoria de alto crecimiento, al tiempo que genera mayores rendimientos y flujo de caja adicional ", explicó Galuccio, presidente del Consejo de Administración y director general de Vista.

" La operación optimiza nuestra cartera de activos y mejora nuestras métricas operativas, incluido nuestro lifting cost, que estimamos que disminuirá un 25% en 2023, lo que nos permitirá ampliar nuestros márgenes y generar mayores rendimientos financieros ", agregó.

Con una producción que, en 2022, creció 25%, a 48.560 barriles de petróleo equivalente diarios (boed, por su sigla en inglés), Vista ejecutará en Vaca Muerta hasta 2026 un plan de inversiones de u$s 2300 millones lanzado a fines de 2021. Su objetivo es alcanzar los 80.000 barriles diarios -el 60% para exportación-, con un ebitda ajustado de u$s 1100 millones y un margen de ebitda ajustado superior al 65 por ciento.

Según el acuerdo, Aconcagua será operador de las siguientes concesiones en la cuenca Neuquina: Entre Lomas (Neuquén y Río Negro), Jarilla Quemada, Charco del Palenque, Jagüel de los Machos y 25 de mayo-Medanito SE (Río Negro). También, de las concesiones de transporte de gas Entre Lomas y Jarilla Quemada, y de las de midstream de petróleo crudo 25 de Mayo-Medanito SE.

En total, son 1454 kilómetros cuadrados (km2) de superficie, con una producción consolidada de 10.600 barriles diarios en 2022. Al 31 de diciembre último, sumaron reservas por 13,9 millones de barriles. Vista se había hecho de la mayoría de estos activos cuando desembarcó en el país, a inicios de 2018, con la compra de las petroleras Entre Lomas y Apco, un ticket de u$s 700 millones en ese momento.

La operación actual, informó Vista en notas enviadas a los mercados bursátiles, contará con dos fases. En la primera, que se ejecutará desde el 1 de marzo próximo y tiene como deadline el 28 de febrero de 2027, Aconcagua tendrá derecho al 60% de los hidrocarburos producidos en las concesiones y afrontará el 100% de los costos, impuestos y regalías. Vista conservará el 40% restante de la producción y recibirá de Aconcagua un pago inicial de u$s 26,48 millones.



Vista estima el valor de la transacción, incluyendo el pago en efectivo, la producción retenida y el valor de otros acuerdos comerciales asociados, en un total nominal de aproximadamente u$s 400 millones.



Además, ambas empresas trabajarán en conjunto con las provincias de Río Negro y Neuquén para negociar una prórroga de los plazos de explotación y transporte de cada una de las concesiones, que vencen entre 2025 y 2040. Vista continuará siendo el titular de las concesiones hasta que se obtengan las aprobaciones de los Gobiernos provinciales, que serán solicitadas ("a más tardar", informó Vista) a la fecha de cierre final, es decir, el 28 de febrero de 2027, cuando las concesiones serán transferidas a Aconcagua, sujeto a las autorizaciones oficiales.

En cuanto al pago, Aconcagua le pagará a Vista u$s 26,48 millones en efectivo: u$s 10 millones ya se cancelaron el 15 de febrero último; u$s 10,74 millones a pagar el 1 de marzo de 2024; y u$s 5,74 millones a desembolsar en misma fecha pero de 2025 .

La energética de Galuccio retendrá el 40% de la producción de petróleo crudo y gas natural de esas concesiones, además del 100% de la producción de gas licuado de petróleo, gasolina y condensados hasta el 28 de febrero de 2027 o el día que reciba un acumulado de 4 millones de barriles de petróleo crudo y 300 millones de metros cúbicos (m3) de gas natural.

Asimismo, Vista tendrá derecho a comprar de Aconcagua hasta el 60% de su participación en el gas natural producido por las concesiones, a un precio de u$s 1 por millón de BTU hasta la fecha de cierre final, es decir, el 28 de febrero de 2027.

" Vista Argentina retendrá el derecho a explotar y desarrollar la formación Vaca Muerta en las concesiones de explotación y, asimismo, obtener una o más concesiones no convencionales independientes y separadas para desarrollar dichos recursos ", es otra de las cláusulas del acuerdo.

Además, pactaron que Vista tratará y transportará el 100% del petróleo crudo producido en las concesiones -a excepción de 25 de Mayo-Medanito SE y Jagüel de los Machos)-, hasta el vencimiento de los títulos de las concesiones , incluida una potencial prórroga de 10 años.

Vista conservará la titularidad de los bloques hasta, a más tardar, el 28 de febrero de 2027. Desde esa fecha, se transferirán a Aconcagua.

El valor neto contable de las concesiones, al 31 de diciembre de 2022, es de u$s 106 millones. La concesión de transporte de crudo Entre Lomas, que incluye una planta de tratamiento de petróleo de 57.000 bbl/d ubicada geográficamente en la concesión Entre Lomas Río Negro y tiene un valor neto contable de u$s 20 millones a la misma fecha, está excluida de la operación, aclaró Vista. " Vista Argentina tendrá una opción de venta de la concesión de transporte de crudo Entre Lomas a Aconcagua a un precio a ser acordado por las partes ", indicó.

Resultados 2022

El anuncio se hizo en paralelo con la difusión de los resultados de Vista en 2022. Sus ingresos totales sumaron u$s 1143,8 millones, un crecimiento del 75% contra 2021. Las exportaciones ascendieron a 6567,4 millones de barriles, un 44% del total del volumen vendido y un incremento del 115% contra el año anterior. Generaron ingresos por u$s 574,7 millones, un 216% más que en 2021.

El ebitda ajustado de la empresa ascendió a u$s 764,5 millones, un margen del 67% y 101% por encima del alcanzado 12 meses antes, " impulsado por el aumento en los ingresos totales frente al menor costo operativo por boe ", explicó la firma.

El bottom line arrojó una utilidad neta ajustada de u$s 371,8 millones. Así, Vista revirtió la pérdida de u$s 78,5 millones registrada en el balance de 2021. La empresa también destacó que en 2022 alcanzó un free cash flow positivo de u$s 244,4 millones, con una deuda financiera bruta de u$s 549,3 millones, una deuda neta de u$s 304,9 millones y un índice de apalancamiento neto de 0,4 veces su ebitda ajustado.

En el campo, además del crecimiento de producción, Vista incrementó en 39% sus reservas probadas, a 251.600 millones de barriles. Ese incremento fue impulsado, principalmente, por el desempeñó de sus bloques Bajada del Palo Oeste y Aguada Federal. El índice de reemplazo de reservas probadas fue de 495%, informó Vista, en tanto que el de reemplazo de reservas probadas de petróleo -su core- alcanzó el 515 por ciento.



Durante 2022, completó y conectó 28 pozos de petróleo shale. Se conectaron cinco pads en Bajada del Palo Oeste, lo que agregó 20 pozos shale nuevos en producción. Así, a fin de año, el bloque totalizó 60 en actividad.

En Bajada del Palo Este, en tanto, completó y conectó sus primeros dos pozos y seis en Aguada Federal.

La producción total de shale fue de 34.671 boe diarios.