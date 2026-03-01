La tendencia conocida como “desdolarización” ha ganado fuerza a raíz de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia en 2022. Los países que adoptan esta postura tienen la capacidad de alterar de manera significativa el equilibrio económico global. Las naciones miembro de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) han tomado la decisión de abandonar su uso del dólar estadounidense en transacciones comerciales, lo que ha llevado a que esta moneda deje de ser la principal para operaciones internacionales en 11 países. El objetivo de esta decisión es resignificar el valor de sus propias monedas, disminuir la dependencia del dólar y mejorar la competitividad en los mercados de divisas. Los líderes de la CEI han indicado que esta medida refuerza la soberanía económica de sus naciones y genera nuevas oportunidades fiscales, dado que un 85% de las transacciones transfronterizas ya se efectúan en moneda local. Los países integrantes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), han iniciado un proceso para reducir la utilización del dólar en sus transacciones transfronterizas. Estos son: La desdolarización representa un cambio significativo en el sistema financiero internacional. Al disminuir la dependencia del dólar, los países de la CEI podrían: