La Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG) estará presente en Expoagro 2026 y, entre otras actividades, participará del panel “El crédito que mueve al agro”, un espacio institucional de análisis y reflexión sobre el rol estratégico del financiamiento en el desarrollo del sector agroindustrial. La actividad se llevará a cabo el 11 de marzo, a las 11, en el Auditorio AgTech, y convocará a destacados referentes del sistema financiero y del mercado de capitales, quienes abordarán los principales desafíos y oportunidades vinculados al acceso al crédito productivo. En un escenario económico que demanda mayor competitividad, innovación e inversión sostenida, el financiamiento se consolida como un factor determinante para el crecimiento de productores, pymes y empresas agroindustriales. En este marco, el encuentro propone generar un ámbito de diálogo técnico e institucional orientado a identificar herramientas concretas que fortalezcan el entramado productivo y amplíen las posibilidades de desarrollo del sector. Participarán como expositores: