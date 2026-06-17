ABB, la multinacional tecnológica con más de 100 años de trayectoria en el sector industrial, apuesta fuerte por la Argentina. “Vemos grandes oportunidades, especialmente en energía y minería”, afirmó Giselle Somale, country manager de la compañía, a la vez que resaltó que el país atraviesa “una oportunidad única para aprovechar las potencialidades que tiene en materia de recursos naturales”.

Somale subrayó que ABB puede aportar innovación y experiencia “sobre todo en materia de provisión de tecnología en las etapas tempranas de los proyectos. Estas cuestiones ya no son complementarias, sino que son requisitos necesarios para poder desarrollarse con estándares internacionales”, señaló.

En ese marco, ponderó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como “un régimen importante que da estabilidad y condiciones necesarias para que estas grandes inversiones puedan ejecutarse en el país”. El RIGI acumula hoy 41 proyectos presentados —16 ya aprobados— por un total de más de USD 140.000 millones. “Esto genera un dinamismo en el sector que cada vez necesita más de nuestras soluciones de electrificación, automatización y digitalización”, completó Somale.