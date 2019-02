Christie’s desempolva en Londres una colección única de ‘Tesoros ocultos’

Pocas veces un catálogo de venta me ha gustado tanto como el que presenta Christie’s para su venta de artistas impresionistas y modernos.

Hoy comienza la exposición que abarca 70 años de arte (1874-1942) con variedad de artistas y estilos. Muy bien titulada la venta como "Tesoros ocultos". Varias obras nunca se han visto como la principal: unos Nenúfares de Claude Monet de 200x180 cm que son inéditos, un Van Gogh que hace 75 años no se ve, una maravilla de Cézanne que hace 40 años que está fuera de la vista y un Renoir, impresionista, que tampoco se ve desde hace 30 años. Estas son las obras que interesan al mercado porque son "fresh" y no han estado en el mundo de la especulación.

Hay un pequeño Degas, de 1912, que durante varios años estuvo en Buenos Aires y pertenece a la misma familia desde hace 80 años.

También hay un bellísimo Maurice Vlaminck (1878-1958) que está estimado en u$s 5 millones pero creo que superará cómodamente su estimación. Es fauvista, su estilo más buscado.

Chrisitie’s viene con números muy buenos, sus ventas anuales en 2018 fueron u$s 7 mil millones, con un aumento de ventas del 6%. De ellas u$s 650 millones fueron en ventas privadas. El 82% de los lotes ofrecidos se vendieron y las ventas en línea fueron 88 subastas con u$s 87 millones de recaudación y un crecimiento de participantes de un 41%.

Los compradores europeos y de Medio Oriente fueron el 36%, mientras los americanos fueron el 39% y los asiáticos un 25%. Tan confiados están que han subido las comisiones a los compradores y las compras de menos de u$s 300.000 abonan un plus del 25%, y las que superan los u$s 4 millones un 13,5%. En varias de las obras no informan sus estimaciones.

Una de las más bellas es sin duda el Paul Signac, un ejemplo maestro del puntillismo, obra que se subasta para caridad y que fue comprada hace 25 años en u$s 1,65 millones. Creo que se venderá en diez veces más, mínimo, y será nuevo récord para el autor de quien una obra fue vendida en u$s 14 millones.

Un pequeño y extraordinario óleo del suizo Félix Vallotton creemos que superará los u$s 2 millones que costó hace 12 años. Los precios del italiano Giovanni Boldini, quizás el mejor representante de la Belle Époque, no han subido en las últimas dos décadas, incluso han bajado un 40%. Retrató a varias familias argentinas y chilenas y una de sus obras, que era una de las niñas Errázuriz, se vendió en u$s 6 millones. Ahora un retrato de dama, del mismo tamaño, busca un millón y creo que lo superará.

La versión más pequeña del Pensador de Auguste Rodin, de 38 cm de altura, buscará superar los u$s 1,5 millones, es una fundición de Alexis Roudier de 1920.

Hay también obras de Renoir (más de u$s 10 millones estimado), un Van Gogh, un Cézanne, una obra maestra de Gustave Caillebotte, un colorido Matisse.

El pequeño pero lindísimo óleo de Degas, con sus tres bailarinas ensayando, creo llegará a los u$s 2 millones. En fin, un remate extraordinario con un recorrido maravilloso de lo mejor del arte europeo.

Sotheby’s, el día previo, ofrece una de las 37 pinturas que durante diez semanas pintó Monet en Venecia en su viaje de 1908, y aspiran a u$s 40 millones. También hay un atípico pero bello Egon Schiele de una barca pesquera por la que aspiran a u$s 9 millones y también un Kandinsky que se estima en u$s 8 millones.

Ambas casas líderes en remates también realizarán subastas de arte Surrealista con René Magritte como la gran figura.

Phillips, la tercera casa de subastas, anunció que sus ventas del año pasado fueron por u$s 950 millones de dólares y acaban de vender un Jackson Pollock, que era del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, en venta privada por u$s 13 millones, el Museo tenía deudas por u$s 3 millones.

Grandes ventas y fabulosas obras que sin duda son el motor del mercado de arte.