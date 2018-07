Ancianos de mitad de siglo, el nuevo foco en el futuro de las start ups

El envejecimiento de la población es una realidad global que implica un desafío para las administraciones públicas de cada país que deberán sostener el sistema jubilatorio tanto como un aumento de las necesidades sanitarias pero es además un reto para las start up, que comienzan a hacer sus aportes innovadores para un segmento que sin dudas supondrá uno de los principales nichos de mercado en las próximas décadas.

Un artículo publicado en el diario español Expansión recopila iniciativas de compañías que ya tienen el foco puesto en quienes serán adultos mayores a mitad de siglo. "El envejecimiento abre todo un campo de oportunidades de negocio y generación de riqueza para la sociedad. La economía de la longevidad en EEUU aquella enfocada en las personas mayores de 50 años, genera un PBI de 6,3 billones de euros, según un estudio realizado por Oxford Economics y la AARP (la principal asociación de personas mayores de EEUU)", indica el artículo. Si fuera un país, sería la tercera economía más grande del mundo.

Expansión indica que uno de los sectores en el que las start ups están haciendo progresos es la biomedicina, que incluye la medicina personalizada, nuevas terapias de salud preventiva y control de enfermedades crónicas. En esa materia se encuentra Rejuvenate Bio, creada por un prestigioso biólogo de Harvard, que dice poder doblar la esperanza de vida de los perros y algún día la de los seres humanos. Otra es Life Length, que investiga la longitud de los telómeros celulares, uno de los indicadores más confiables del envejecimiento biológico.

Otro campo en las que los emprendimientos comienzan a enfocarse tiene que ver con la cotidianidad de los mayores en sus viviendas. La start up Beprevent, por caso, desarrolló unas etiquetas inteligentes que se adosan a objetos de la casa (heladera, frascos de remedios o anteojos) y permiten monitorear las rutinas de los ancianos, facilitando que vive en su propia casa de forma independiente. La información que recopilan los sensores se centraliza en un router que lo envía a una central vía GPRS. Ya vendieron más de 700 dispositivos.

La nutrición es otro sector en estudio de los emprendedores, con la incorporación de alimentos antioxidantes y la mejora física de los adultos mayores. Desde gimnasios y entrenadores personales hasta apps y pulseras de actividad, se multiplican y mejoran; al igual que las agencias de viajes especializados en la tercera edad y los servicios financieros y legales ajustados a las necesidades del segmento. Por caso, la start up británica Juvenescence, especializada en la lucha contra el envejecimiento ya logró recabar u$s 50 millones en menos de dos años y proyecta conseguir otros u$s 100 millones antes de que termine 2018. Incluso, saldría a la Bolsa el año que viene.

Mi Legado Digital es una aplicación que asusta a muchos y tranquiliza a otros. Permite que los clientes ordenen sus asuntos antes de su fallecimiento. Desde el testamento digital, en el que se gestionan todas las cuentas, contraseñas y demás información online, hasta el envío de flores para el entierro o el registro de los antecedentes genéticos.