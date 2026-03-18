Este miércoles, 18 de marzo de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.8545 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1.1%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.99%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.39%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a largo plazo. En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un par de aumentos intercalados y una estabilidad en algunos momentos. esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde la presión a la baja parece haber predominado, aunque los incrementos indican cierta resistencia en la demanda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 13.95%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.73%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, sugiriendo que el Dólar ha perdido valor en relación con otras monedas. Sin embargo, la estabilidad se mantendría si el dato fuera igual a 0. Este aumento en la cotización del Dólar podría estar relacionado con factores económicos como la inflación o cambios en las políticas monetarias. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.