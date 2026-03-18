La pensión de sobrevivientes es una prestación que busca proteger a la pareja o a los familiares dependientes del trabajador. Recientemente, un fallo de la Corte Suprema analizó si una separación temporal entre la pareja antes de la muerte del afiliado puede impedir el acceso a la sustitución pensional. Miles de trabajadores en el país aspiran a cumplir los requisitos necesarios para acceder a una pensión en Colombia, un ingreso que garantiza estabilidad económica después de la vida laboral. La normativa establece condiciones claras de edad y semanas cotizadas, pero también contempla beneficios para familiares cuando el afiliado fallece. Este derecho está regulado principalmente por la Ley 100 de 1993, que define quiénes pueden recibir el beneficio y bajo qué condiciones. Sin embargo, en algunos casos la interpretación estricta de la norma ha generado conflictos judiciales. La decisión del alto tribunal surgió tras una disputa por la pensión en la que dos mujeres reclamaban el derecho al beneficio. Una de ellas aseguró haber convivido con el hombre durante más de dos décadas y tener una hija en común. Según su testimonio, la convivencia se interrumpió durante los últimos meses de vida debido a una enfermedad grave del afiliado, situación que provocó que fuera trasladado a la casa de una de sus hijas para recibir cuidados. Inicialmente, algunos jueces interpretaron que esa situación rompía el requisito legal de convivencia. La legislación colombiana establece ciertos requisitos para que el cónyuge o compañero permanente acceda al beneficio económico: Estos requisitos buscan asegurar que el beneficio llegue a las personas que realmente compartían una relación estable con el afiliado fallecido. Al revisar el caso, el tribunal determinó que no todas las separaciones físicas significan el fin de la relación de pareja. La sentencia explicó que pueden existir situaciones excepcionales que justifiquen la ausencia de convivencia bajo el mismo techo: La decisión judicial concluyó que “la interrupción de la convivencia no implica, automáticamente, la pérdida del derecho a la sustitución pensional”, por lo que los jueces deberán evaluar las circunstancias que rodean cada relación antes de negar el beneficio.