Las exportaciones impulsarán el negocio energético

En un contexto de estabilidad macroeconómica, la Argentina enfrenta una encrucijada en la carrera para conseguir más ingreso de dólares al país. De la mano de las industrias más prometedoras, el país busca crecer de forma sostenida. Allí se juega buena parte del futuro económico del país, y sectores como la energía pueden ser protagonistas de ese salto.

"Vaca Muerta es una gran oportunidad para la Argentina. Su capacidad de producción, tanto en crudo como en gas, nos debería posicionar como grandes exportadores de energía", aseguró Roberto Carnicer, director académico del Instituto de Energía de la Universidad Austral. Con una producción récord de gas, aseguró que el país ya demostró que tiene el conocimiento y la capacidad técnica para competir a niveles internacionales.





"El país superó con creces la curva de aprendizaje del shale. Lo hizo en tiempo récord, gracias a la acción decidida de las empresas", destacó Carnicer. Sin embargo, también advirtió que el principal cuello de botella no es técnico ni geológico, sino económico. "Lo que falta es plata. Es una limitante que impide que alcancemos la escala necesaria para cambiar estructuralmente la balanza comercial".

Con una producción de 700.000 barriles diarios de petróleo, el potencial exportador de la Argentina es enorme. "Si tan solo se exportaran 100.000 barriles por día, implicaría ingresos por u$s 2000 millones. Pero para que eso ocurra, se necesita infraestructura que nos permita llevar esa producción a los puertos y al mundo", explicó el especialista.

Camino conjunto

A su vez, remarcó que el desarrollo de la energía no es un camino solitario, sino que va de la mano con la minería y con sectores basados en el conocimiento, como desarrolladores dedicados a la Inteligencia Artificial, donde la Argentina tiene una fuerte base de talento. "Necesitamos un modelo que combine agroindustria con energía, minería e IT. No alcanza con uno solo".

En esa estrategia, el mercado externo debe ser protagonista, aunque sin descuidar el mercado interno. "No hay que olvidar el mercado interno, pero tampoco hay que dejar de mirar hacia afuera. El volumen está en las exportaciones", afirmó a la vez que aseguró que las oportunidades más inmediatas están en la región, ya que Brasil y Chile son los destinos naturales del gas argentino.

El especialista aseguró que este debe ser el norte de la Argentina, especialmente ahora que Bolivia no puede abastecer la demanda regional. "Podríamos usar la infraestructura boliviana para llevar nuestro gas a Brasil. Es un plan regional sin perder de vista la escala".