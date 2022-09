Lotes con planos aprobados: la nueva estrella del mercado inmobiliario con récord de ventas

La crisis económica y los vaivenes del dólar repercuten en todas las industrias y el mercado de la construcción no es la excepción. Hoy hay récord de oferta de lotes a la venta ya con planos y estudios de suelos aprobados . Para las desarrolladores se trata de oportunidades porque se ahorran años de trabajo.

En muchos casos son emprendimientos, que por la crisis económica, quedaron en stand by y hoy buscan nuevos compradores.

Así, por ejemplo, en el barrio de Villa del Parque, en Argerich al 1800 se comercializa un terreno de 8 por 36 por u$s 630.000, pero con una característica que hace la diferencia. El predio ya cuenta con el certificado urbanístico aprobado para un edificio de siete pisos y cocheras con un total de 1800 m2 vendibles.

"La crisis económica, los vaivenes del dólar blue, generan un clima inestable en el mercado de la construcción. Hoy no se trata de un negocio tan rentable y no es tan fácil hacer una sociedad para construir un edificio, eso hace que muchos desarrollos no arranquen y busquen nuevo comprador", explica Alejandro Ginevra, presidente de GNV Group, uno de los empresarios más importantes de Puerto Madero a cargo del mega desarrollo Madero Harbour.

El negocio de la construcción ya no es tan rentable

Para las desarrolladoras se tratan de oportunidades. "En Estados Unidos, hay empresas que se encargan de comprar tierra, demoler y aprobar planos para que otras desarrolladoras más grandes, compren estos espacios para construir de forma más rápida" , explica Ginevra.

Si bien ese negocio no existe en la Argentina, si se ve cada vez más tierra con planos aprobados y con la edificación demolida a la venta. "Para la desarrolladora es un buen negocio porque se gana tiempo. Los planos se pueden adecuar y modificar", agrega el empresario inmobiliario. "Nosotros hoy estamos evaluando hacer eso con una obra muy grande", reconoce.

Lo que queda claro es que ambas partes salen beneficiadas. Por un lado, el propietario del terreno ofrece un lote con un precio por encima del promedio del mercado, por tratarse de un espacio con planos aprobados. Y, a su vez el desarrollador gana por lo menos dos años de obra. "Es un negocio en el que las dos partes ganan" , finaliza Ginevra.

Hay que entender que hoy los propietarios de una casa, en muchos casos, se inclinan a vender su inmueble como lote. "Hay que hacer un estudio para calcular la cantidad de metros vendibles que tendría un desarrollo", explica por su parte Fabián Achával, dueño de la inmobiliaria homónima.



Precios de lotes

Los precios varían según el lote y la zona. Pero al tener planos y estudio de suelo aprobados, los valores están por encima del promedio.

En Caballito, un lote de 340 m2 con planos aprobados, la demolición hecha y planos aprobados listos para escriturar y construir con un total de 1400 m2 construibles tiene un precio en el mercado de u$s 789.000.

En Villa Crespo en Juan B Justo al 2300 un terreno de 245 m2, con planos aprobados para construir 1900 m2 tiene un precio de u$s 1100.000, un 20% por encima del promedio en la zona.

Mientras que en Villa Urquiza en Constituyentes al 4200 un lote de 145 m2, con 306 m2 vendibles tiene un valor de publicación de u$s 290.000.

"Esta práctica no es nueva. Pero, en tiempos de crisis se vuelven a ver lotes ya avanzados. En muchos casos son desarrolladores que no pudieron afrontar el desarrollo y deciden directamente bajarse", explica por su parte Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU).

"Lo que observamos hoy es que las pequeñas sociedades desaparecieron. Hoy el post venta cobra mucha importancia. Los compradores hacen foco en desarrolladores con espalda que puedan afrontar los compromisos en tiempo y forma", finaliza Ginevra.