Ver las luces altas encendidas de otro coche en la ruta qué significa esta señal y cómo se debe responder

En rutas y carreteras, los conductores desarrollaron con el tiempo un lenguaje no verbal basado en el uso de las luces del vehículo.

Estas señales luminosas permiten advertir peligros, agradecer un gesto de cortesía o indicar cuándo es seguro realizar un sobrepaso, aunque una de estas costumbres esconde una confusión generalizada que contradice las normativas de tránsito.

El significado de los destellos y balizas

El uso de las luces altas y las balizas (luces intermitentes) tiene significados específicos dentro del código no escrito de los conductores, que busca mantener la fluidez y la seguridad en el tránsito:

Balizas para agradecer: cuando un vehículo cede el paso o facilita una maniobra, el conductor beneficiado suele encender las luces intermitentes por uno o dos segundos como forma de agradecimiento.

Ráfagas de luces altas para responder: si un conductor agradece con las balizas, el otro suele emitir un breve destello de luces altas para indicar que el mensaje fue recibido, a modo de cortesía.

Aviso de encandilamiento: si un vehículo circula en sentido contrario con las luces altas encendidas, se le realizan ráfagas rápidas para pedirle que cambie a luces bajas y evite encandilar a los demás conductores.

Advertencia de peligro: varios destellos de luces altas a los vehículos que vienen de frente advierten sobre un accidente, un obstáculo o una anomalía más adelante en la vía.

Ver las luces altas encendidas de otro coche en la ruta: qué significa esta señal y cómo se debe responder. Imagen creada con IA

El mito del señalero al momento de rebasar

Uno de los códigos más utilizados, especialmente entre conductores de transporte de carga pesada, es el uso del señalero (luz de giro) para indicar a los vehículos de atrás si la ruta está despejada para adelantar. Sin embargo, existe una confusión histórica sobre qué lado utilizar.

Según las normativas de tránsito de la región, la indicación correcta es la siguiente: el señalero izquierdo indica que no se debe sobrepasar, ya sea porque viene un vehículo de frente, hay poca visibilidad o el propio vehículo está por girar hacia ese lado; el señalero derecho, en cambio, indica que el camino está despejado y sí es seguro adelantarse.

A pesar de la claridad de la norma, durante décadas se popularizó el uso inverso, un fenómeno que se originó en los años 60, cuando manuales de conducción antiguos difundieron la regla al revés entre los transportistas. Esta práctica incorrecta sigue vigente en muchos conductores actualmente, por lo que las autoridades de seguridad vial recomiendan extremar las precauciones al interpretar la señal y realizar el sobrepaso únicamente cuando haya visibilidad directa y total seguridad en la maniobra.