Durante el cierre de mercados de este jueves, 13 de agosto de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.04, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.11% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó un 1,07% y en el último año acumula un descenso del 7,70%, mostrando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar presentó una marcada tendencia bajista: 8 jornadas de caída y solo 2 repuntes aislados, con una racha prolongada a mitad del periodo y nuevas caídas hacia el final.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido de 2.89%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 7.45%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el cambio en los últimos tres días ha sido favorable. Este aumento consecutivo sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Si bien la tendencia es positiva, es importante observar si se sostendrá en el corto plazo o si será temporal. El análisis de esta tendencia puede ser crucial para entender el comportamiento del mercado en las próximas semanas.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.