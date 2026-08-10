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Se trata de un rombo amarillo con una cruz negra en el centro, una de las señales preventivas más frecuentes en las carreteras y vialidades de México.

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Corresponde a lo que el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de México define como “Cruce de caminos”, es decir, una intersección de cuatro brazos.

Qué significa la señal de tránsito de una cruz negra sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: Shutterstock
Qué significa la señal de tránsito de una cruz negra sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: Shutterstock

Este señalamiento forma parte de la Norma Oficial Mexicana NOM-034 SCT2/SEDATU-2022, que regula la señalización y los dispositivos de seguridad vial en todo el país.

Su función es advertir que, más adelante, existe una intersección donde otra vialidad cruza la carretera o calle por la que se está circulando.

Es importante aclarar que la señal no indica por sí misma quién tiene la preferencia de paso: solo alerta al conductor para que extreme las precauciones al aproximarse al cruce. La prioridad la determinan otras señales, como ALTO o CEDA EL PASO, los semáforos o las reglas de tránsito que correspondan según el lugar.

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¿Qué se recomienda hacer al verla?

Al identificar esta señal, se recomienda:

  • Reducir la velocidad antes de llegar al cruce.
  • Observar cuidadosamente ambos sentidos de circulación.
  • Evitar rebasar a otros vehículos cerca de la intersección.
  • Mantener una distancia adecuada con el vehículo que circula adelante.
  • Estar preparado para ceder el paso cuando la señalización o las condiciones de la vía así lo indiquen.
  • Permanecer atento a peatones, ciclistas y motociclistas que puedan cruzar la vialidad.

Estas medidas ayudan a disminuir el riesgo de colisiones laterales, uno de los tipos de accidentes más frecuentes en las intersecciones.

La señal cobra especial relevancia en zonas rurales o cercanas a cruces ferroviarios, donde puede no haber semáforos ni barreras automáticas.

En esos casos, anticiparse a la maniobra y reducir la velocidad con tiempo permite reaccionar mejor ante la presencia de otros vehículos, peatones o, incluso, un tren.