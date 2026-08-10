Qué significa la señal de tránsito de una cruz negra sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: IA

En esta noticia ¿Qué se recomienda hacer al verla?

Se trata de un rombo amarillo con una cruz negra en el centro, una de las señales preventivas más frecuentes en las carreteras y vialidades de México .

Corresponde a lo que el Manual de Señalización y Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras de México define como “Cruce de caminos”, es decir, una intersección de cuatro brazos.

Qué significa la señal de tránsito de una cruz negra sobre un fondo amarillo y por qué es importante Fuente: Shutterstock

Este señalamiento forma parte de la Norma Oficial Mexicana NOM-034 SCT2/SEDATU-2022, que regula la señalización y los dispositivos de seguridad vial en todo el país.

Su función es advertir que, más adelante, existe una intersección donde otra vialidad cruza la carretera o calle por la que se está circulando.

Es importante aclarar que la señal no indica por sí misma quién tiene la preferencia de paso: solo alerta al conductor para que extreme las precauciones al aproximarse al cruce. La prioridad la determinan otras señales, como ALTO o CEDA EL PASO, los semáforos o las reglas de tránsito que correspondan según el lugar.

¿Qué se recomienda hacer al verla?

Al identificar esta señal, se recomienda:

Reducir la velocidad antes de llegar al cruce.

Observar cuidadosamente ambos sentidos de circulación.

Evitar rebasar a otros vehículos cerca de la intersección.

Mantener una distancia adecuada con el vehículo que circula adelante.

Estar preparado para ceder el paso cuando la señalización o las condiciones de la vía así lo indiquen.

Permanecer atento a peatones, ciclistas y motociclistas que puedan cruzar la vialidad.

Estas medidas ayudan a disminuir el riesgo de colisiones laterales, uno de los tipos de accidentes más frecuentes en las intersecciones.

La señal cobra especial relevancia en zonas rurales o cercanas a cruces ferroviarios, donde puede no haber semáforos ni barreras automáticas.

En esos casos, anticiparse a la maniobra y reducir la velocidad con tiempo permite reaccionar mejor ante la presencia de otros vehículos, peatones o, incluso, un tren.