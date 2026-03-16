Sobrepasar los límites de velocidad al manejar no solo pone en peligro tu seguridad y la de otros, también puede afectar seriamente tu economía. En 2026, las multas por esta infracción pueden ir desde poco más de 2,000 pesos hasta más de 35,000 pesos en situaciones específicas, dependiendo del tipo de vehículo y de la falta cometida. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, hay nuevas sanciones con el objetivo de prevenir accidentes graves. Estas modificaciones surgieron después de un incidente ocurrido en la Iztapalapa, donde una pipa de gas volcó y provocó una fuerte explosión que dejó decenas de víctimas. Tras este hecho, se realizaron cambios en los artículos 9, 26 y 27 del reglamento para endurecer las medidas dirigidas a vehículos de carga que transportan sustancias peligrosas o tóxicas. Además de reforzar las sanciones, también se establecieron horarios específicos para su circulación y una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Los conductores que incumplan estas disposiciones podrían recibir sanciones de entre 100 y 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2026, cada UMA tiene un valor de 117.31 pesos, por lo que la multa máxima podría alcanzar 35,193 pesos. Los conductores de autos particulares también deben respetar los límites de velocidad establecidos en la capital. Si los superan, las sanciones van de 10 a 20 UMAs, equivalentes a entre 1,173 y 2,346 pesos aproximadamente. Los límites establecidos son los siguientes: Respetar estos límites no solo evita multas, también contribuye a reducir accidentes y mejorar la seguridad vial en la ciudad. Para pagar una multa de tránsito en la Ciudad de México, debes ingresar al sitio web oficial de Finanzas CDMX o al sitio infracciones.cdmx.gob.mx. Ahí tendrás que acceder con tu cuenta Llave CDMX e ingresar el número de placa del vehículo. Una vez dentro del sistema, puedes realizar el pago en línea con tarjeta bancaria o bien generar una línea de captura para cubrir la infracción en bancos, centros comerciales o quioscos de la Tesorería. Además, si el pago se realiza dentro de los primeros 10 días, es posible obtener un descuento en el monto de la multa.