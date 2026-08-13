Banxico anunció el proceso de retiro de circulación de un billete de 100 pesos mexicanos con más de 20 años de antigüedad.

Este jueves, 13 de agosto de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.2339 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.25%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.25 pesos y un mínimo de 12.24 pesos.

El Dólar canadiense mostró una evolución bajista: en la última semana cayó -0.34% y en el último año acumuló un descenso de -7.68%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense encadenó tres caídas, un repunte breve, otra caída, tres subidas y dos retrocesos finales, con saldo neto bajista.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 2.31%, es menor que su volatilidad anual del 6.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos días. Después de dos días en consecutivo de subidas, el dato de -1 es positivo, lo que sugiere una apreciación de la moneda.

Este aumento en la cotización podría estar relacionado con factores económicos favorables, como la mejora en los precios de las materias primas o un aumento en la inversión extranjera, lo que genera un mayor atractivo por el Dólar canadiense.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.