En el segundo trimestre, aproximadamente dos terceras partes del crecimiento de ventas en mismas tiendas de 3B provinieron del volumen y una tercera parte del precio.

Tiendas 3B no considera que la expansión de Tiendas Bara, de FEMSA, represente un cambio en el escenario competitivo del mercado mexicano de tiendas de descuento. Directivos de la empresa mencionaron que existe suficiente espacio para que varios jugadores crezcan, por lo que mantiene sin cambios su estrategia de expansión.

“Ya operamos en un mercado muy competitivo”, dijo la administración de Tiendas 3B durante su llamada con analistas. Agregó que el potencial del mercado mexicano es significativo y que hay espacio para que varios participantes prosperen en el segmento de descuento.

El cuestionamiento de uno de los analistas se generó luego de que José Antonio Fernández-Lagüera, director general de FEMSA, detallara que planea abrir aproximadamente 1.5 tiendas Bara por día; además de que muestra que aún tiene espacio para seguir crecimiento y capturar una mayor proporción de las utilidades de la empresa en el consumo masivo.

“A medida que continuamos creciendo, tres tiendas al día en OXXO, más quizá 1.5 tiendas al día en Bara”, dijo el directivo de FEMSA en conferencia con analistas.

Las acciones de Tiendas 3B (TBBBN), que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, subieron 13.11% para cotizar en u$s 49.19 por unidad (Ciudad de México 11:54 horas), de acuerdo con datos de Bloomberg.

Lo anterior después de dar a conocer que los ingresos crecieron 38.7% a MXN$ 26,037 millones, con un aumento en el flujo operativo EBITDA de 43.8%; con un incremento de 20% en las ventas en mismas tiendas.

Tiendas 3B acelera su expansión con tres centros de distribución

De acuerdo con el reporte al segundo trimestre del año, Tiendas 3B abrió cerca de 280 tiendas durante el primer semestre y prepara una nueva fase de expansión logística para la segunda mitad del año.

La compañía explicó que abrió un centro de distribución durante el segundo trimestre y espera abrir un tercero durante el tercer trimestre. En total, prevé tres nuevos centros de distribución durante el 3T26.

Los directivos advirtieron que esta expansión logística podría elevar temporalmente los gastos de transporte en el tercer trimestre debido a la puesta en marcha de los nuevos centros. Sin embargo, espera que estas instalaciones generen eficiencias a medida que aumente su escala, particularmente mediante una reducción de los costos de transporte.

Ventas mismas tiendas crecen por volumen

El avance de la red se suma al crecimiento de las tiendas existentes. Directivos de Tiendas 3B explicaron que, en el segundo trimestre, aproximadamente dos terceras partes del crecimiento de ventas mismas tiendas provinieron del volumen y una tercera parte del precio. Al detalle, expusieron que dentro del componente de precio tuvo un peso importante el mejor mix de productos, mientras que la inflación de precios se mantuvo baja.

La administración considera que todavía existe margen para aumentar el gasto de los consumidores que ya compran en sus establecimientos. Incluso sin incorporar nuevos productos, el portafolio actual todavía tiene espacio para incrementar su penetración entre los clientes.

Tiendas 3B también está apostando por un nuevo formato de establecimiento. El 100% de las nuevas tiendas abre bajo el formato renovado, que la administración considera de mejor desempeño que sus unidades anteriores.

“El 100% de nuestras nuevas tiendas abre bajo el nuevo formato (...) Elegimos este formato renovado porque tiene un desempeño mucho mejor que nuestras tiendas anteriores”, explicaron.

La compañía destacó que las nuevas tiendas mantienen una evolución consistente con sus expectativas de rentabilidad y que los establecimientos de la generación 2026 presentan un desempeño favorable durante su etapa de maduración.