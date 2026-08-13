La cotización del euro alcanzó los MXN 19.65 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 13 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.3% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.7 pesos y un mínimo de 19.65 pesos.

En el mercado del Euro, la cotización mostró una tendencia bajista: en la última semana el cambio fue del -0,91% y en el último año acumuló un -8,65%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia claramente bajista: tras un breve repunte temprano, predominó una racha prolongada de descensos, cerrando el período cerca de mínimos.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.54%, refleja un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.54%.

La tendencia de la cotización del Euro hoy es positiva, ya que el dato de 6 días consecutivos muestra un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Este comportamiento sugiere que el Euro está ganando fuerza en el mercado, lo que podría atraer a más inversores.

A medida que la tendencia se mantiene al alza, es posible que el interés por el Euro continúe creciendo, lo que podría fortalecer aún más su posición frente a otras monedas en el futuro cercano.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.