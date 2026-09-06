Conocer qué significa la flecha inclinada hacia la derecha y por qué debe respetarse ayuda a prevenir accidentes y a circular de manera segura.

La señal de tránsito en forma de círculo con una flecha inclinada hacia la derecha es una de las que muchos conductores encuentran en las vías de México, pero no siempre conocen su verdadero significado. Aunque su diseño parece sencillo, cumple una función clave para mantener el orden y la seguridad en la circulación vehicular.

Respetar este tipo de señalamiento restrictivo no solo permite conducir de manera más segura, sino que también ayuda a evitar maniobras peligrosas en puntos donde confluyen varios carriles o existen elementos que organizan el tránsito. Su presencia responde a la necesidad de dirigir correctamente el flujo de vehículos en sectores específicos de la infraestructura vial.

Conocer qué indica esta señal y en qué lugares suele instalarse es fundamental para cualquier automovilista. Comprender su función contribuye a reducir el riesgo de accidentes, facilita la movilidad y garantiza el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Tránsito y en el Manual de Señalamiento Vial y Dispositivos del Gobierno de México.

Qué significa la señal de tránsito con una flecha inclinada hacia la derecha

La señal restrictiva (de la serie SR), identificada comúnmente como SR-13 “Conserve su derecha” o SR-11 “Separador o isla” (según la variación específica de canalización), se presenta con una forma circular, fondo blanco, borde rojo y una flecha negra inclinada en diagonal hacia la derecha. Su significado es claro: los conductores deben pasar obligatoriamente por el lado derecho del camellón, la isleta de canalización o la barrera separadora . No se trata de una sugerencia de manejo, sino de una indicación obligatoria que debe respetarse en todo momento.

Esta señalización se instala en tramos donde es necesario ordenar el desplazamiento de los vehículos para evitar colisiones entre diferentes corrientes de circulación. Al marcar la trayectoria correcta, reduce el riesgo de invasión de carriles contrarios y contribuye a que el flujo vehicular sea constante, ordenado y seguro.

Conocer qué significa la flecha inclinada hacia la derecha y por qué debe respetarse ayuda a prevenir accidentes y a circular de manera segura. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué es importante respetar esta señalización al conducir en México

Respetar esta indicación permite mantener el sentido reglamentario de la vía y disminuye significativamente la posibilidad de percances viales. Cuando un automovilista intenta pasar por el lado izquierdo de una isleta o camellón delimitado por esta señal, genera situaciones de altísimo riesgo, como choques de frente, roces laterales o maniobras intempestivas al tratar de reincorporarse de última hora.

Además de fortalecer la seguridad vial, cumplir con este señalamiento favorece un tránsito más fluido en intersecciones complejas, accesos a vías de acceso controlado y glorietas. De esta manera, se optimiza el desempeño de la red vial urbana o carretera y se evita la formación de asentamientos viales provocados por frenados intempestivos o cambios inesperados de carril.

Dónde suele encontrarse esta señal de tránsito y cuál es su función

En las avenidas urbanas y carreteras federales de México, esta señal se ubica estratégicamente donde comienzan fajas separadoras, camellones centrales, casetas de cobro, agujas de incorporación a vías rápidas o en las entradas a pasos a desnivel. En estos puntos, la infraestructura está configurada para distribuir los volúmenes de tránsito y eliminar cruzamientos o trayectorias de conflicto.

Su función principal es guiar a los conductores por el lado correcto de la calzada, evitando que ingresen a zonas prohibidas o circulen en sentido opuesto.

Gracias a estos dispositivos, las autoridades de tránsito en los distintos municipios y estados logran organizar eficientemente la movilidad y brindar mayor protección tanto a los automovilistas como a los peatones y ciclistas que comparten el espacio público. Evitar ignorar estas señales restrictivas no solo previene multas calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), sino que previene percances graves en las calles del país.