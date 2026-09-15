Qué significa la señal de tránsito con una flecha negra hacia abajo y una flecha roja hacia arriba

A la hora de manejar por rutas o calles de doble sentido, principalmente en países de Sudamérica y Europa donde rigen normativas viales de diseño internacional o español, como Argentina , es posible encontrarse con una señal de tránsito que genera dudas entre muchos conductores: un cartel con una flecha negra apuntando hacia abajo y otra flecha roja hacia arriba.

Conocer qué indica esta señal ayuda a evitar maniobras peligrosas y reduce el riesgo de accidentes.

¿Qué significa la señal con una flecha negra hacia abajo y una flecha roja hacia arriba?

La señal con una flecha roja apuntando hacia arriba y una flecha negra hacia abajo indica que los vehículos que circulan en el sentido de la flecha negra deben ceder el paso a quienes avanzan en el sentido de la flecha roja .

Qué significa la señal con una flecha negra hacia abajo y una flecha roja hacia arriba y por qué es importante respetarla

En otras palabras, si el conductor ve esta señal desde su carril, significa que no tiene prioridad y debe esperar a que pasen los vehículos que vienen de frente antes de continuar.

Este cartel suele instalarse en lugares donde el ancho de la calzada se reduce, como puentes angostos, túneles, obras viales o sectores donde resulta imposible que dos vehículos circulen al mismo tiempo en sentidos opuestos.

¿Dónde suele estar esta señal de tránsito y por qué es importante respetarla?

Es habitual encontrar esta señal en rutas, caminos rurales y calles de países como Argentina u otras regiones con sistemas viales homologados similares, donde existe un estrechamiento de la calzada. Su función es organizar el tránsito y evitar conflictos entre vehículos que intentan atravesar el mismo sector al mismo tiempo.

Respetar esta indicación permite mantener una circulación ordenada, disminuye las posibilidades de choques frontales y facilita el paso en zonas donde el espacio es limitado. Ignorarla puede generar situaciones de riesgo y, además, derivar en multas por incumplir las normas de tránsito.

¿Es posible ver esta señal en México y cuál es su variante?

Esta señal de tránsito en específico no se ve comúnmente en México. El diseño gráfico de las flechas bicolores (negra y roja) opuestas no forma parte del catálogo oficial de señalamientos viales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En su lugar, la variante en México para regular la prioridad de paso en puentes angostos, tramos de un solo carril con doble sentido u obras consiste en el uso de señalamientos informativos, preventivos o restrictivos específicos, acompañados habitualmente de leyendas de texto explícitas como “CEDA EL PASO”, “UNO Y UNO”, o bien dispositivos que indican claramente qué sentido tiene la preferencia mediante el uso de señales normativas mexicanas estandarizadas.