Una mancha en el techo, una pared húmeda o un olor persistente a encierro pueden ser señales de un problema mayor dentro del hogar. Este tipo de situaciones se vuelven más frecuentes con los cambios bruscos de temperatura, la condensación y la falta de ventilación en muchas viviendas. En medio de este escenario, comenzó a viralizarse un truco casero que promete ayudar a detectar el origen exacto de la humedad sin necesidad de hacer obras ni gastar dinero de inmediato. Se trata de pegar papel aluminio en techos o paredes durante algunos días para observar qué ocurre. Aunque parece un método simple, detrás de esta práctica hay una explicación técnica que arquitectos y especialistas utilizan para saber si la humedad viene del interior de la casa o si se trata de filtraciones externas. Detectarlo a tiempo puede evitar gastos innecesarios y daños estructurales más graves. El uso de papel aluminio en techos o paredes funciona como una prueba casera para identificar el origen de la humedad. El arquitecto Máximo Caballero explicó en redes sociales que este método permite aislar una superficie y analizar cómo reacciona con el paso de las horas. La prueba consiste en colocar un trozo de papel aluminio sobre la zona afectada y sellarlo completamente con cinta adhesiva. Al bloquear el paso del aire y evitar la evaporación en ese sector, se puede comprobar si el agua proviene del muro o del ambiente. Si después de 24 o 48 horas aparecen gotas en la parte exterior del aluminio, el problema suele ser condensación interior. Esto ocurre cuando se acumula vapor dentro de la vivienda por cocinar, bañarse o secar ropa en interiores. En cambio, si la humedad aparece entre la pared o techo y el papel aluminio, el origen suele ser externo. Esto puede deberse a filtraciones, grietas, fallas en impermeabilización o humedad estructural. Cuando el agua se forma por fuera del papel aluminio, generalmente se trata de humedad por condensación. Según especialistas, este problema suele resolverse mejorando la ventilación diaria y reduciendo el vapor acumulado dentro del hogar. Abrir ventanas entre 10 y 15 minutos, usar campana al cocinar, tomar duchas más cortas y evitar secar ropa dentro de casa son medidas que pueden ayudar. También se recomienda usar deshumidificadores o pintura anticondensación. Si el agua aparece por dentro del papel aluminio, el problema es más complejo porque indica filtraciones externas o fallas estructurales. En estos casos, es necesario revisar techos, azoteas, fachadas, juntas, tuberías o bajantes. Los expertos recomiendan no pintar ni cubrir la humedad sin reparar antes el origen. Tapar el problema solo provoca que vuelva a aparecer con el tiempo y genere más daños. Para que la prueba sea efectiva, primero se debe limpiar y secar bien la zona. Luego, se coloca el papel aluminio cubriendo completamente el área afectada y se sellan los bordes con cinta resistente. Los especialistas recomiendan dejarlo entre 24 y 48 horas sin retirarlo. Ese tiempo permite detectar si existe humedad interna o condensación ambiental. Al quitarlo, estas señales pueden ayudar a interpretar el resultado: Aunque este truco puede orientar sobre el problema, no reemplaza una inspección profesional. Si la humedad persiste o afecta grandes áreas del techo o las paredes, lo más recomendable es acudir a un especialista para evitar daños mayores en la vivienda.