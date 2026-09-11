Poner papas en una bolsa de papel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Las papas son uno de los alimentos más consumidos en el mundo, tanto por su versatilidad en la cocina como por su valor nutricional. Aportan hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y minerales fundamentales para el buen funcionamiento del organismo.

No obstante, una conservación inadecuada puede hacer que se pongan verdes, se arruguen o comiencen a brotar rápidamente. Para prevenir estos problemas y prolongar su vida útil, existen distintos métodos de almacenamiento que ayudan a mantenerlas en buen estado por más tiempo.

Poner papas en una bolsa de papel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

¿Cómo conservar las papas en buen estado por más tiempo?

Aunque las papas suelen comprarse en bolsas de plástico y almacenarse en la heladera, esta no es la mejor forma de preservarlas. Según el sitio británico Express, esta verdura no debe guardarse ni en la heladera ni en una bolsa de plástico, ya que esto puede acelerar su deterioro.

Para conservar las papas en buen estado por más tiempo, es importante asegurar una buena ventilación. Guardarlas en una bolsa de papel o de malla, en lugar de plástico, permite que el aire circule y evita la acumulación de humedad, que puede acelerar su deterioro. De igual manera, es aconsejable lavar las papas antes de usarlas.

Otro aspecto importante es mantener las papas lejos de otras verduras, especialmente las cebollas. Estas liberan gas etileno, lo que acelera la maduración de las papas y puede hacer que se deterioren. Es por esto que lo ideal es guardarlas en un lugar fresco y oscuro de la cocina para que no realicen la fotosíntesis y se broten.

Por último, es importante revisar el estado de las papas regularmente y descartar aquellas que están en mal estado. Esto ayudará a prevenir que las papas podridas afecten a las demás.

Beneficios y propiedades de la papa

La papa es un superalimento rico en nutrientes esenciales que aportan múltiples beneficios para la salud. Entre sus principales propiedades se distinguen las siguientes:

Vitaminas : niacina, riboflavina, tiamina, vitamina A y vitamina C.

: niacina, riboflavina, tiamina, vitamina A y vitamina C. Minerales : hierro, potasio, calcio y fósforo.

: hierro, potasio, calcio y fósforo. Otros componentes: carbohidratos, fibra, ácido fólico y proteínas sin grasas ni colesterol.

En cuanto a sus beneficios, el consumo regular de papa ayuda a:

Fortalecer las defensas del organismo : su alto contenido de vitamina C refuerza las defensas del organismo y reduce el riesgo de padecer enfermedades.

: su alto contenido de vitamina C refuerza las defensas del organismo y reduce el riesgo de padecer enfermedades. Mejorar la circulación sanguínea : el ácido clorogénico que contiene la papa ayuda a prevenir afecciones cardiovasculares, mejora la circulación y regula la presión arterial.

: el ácido clorogénico que contiene la papa ayuda a prevenir afecciones cardiovasculares, mejora la circulación y regula la presión arterial. Controlar la presión arterial : la papa es rica en potasio, lo que la convierte en un alimento ideal para la reducción y control de la presión arterial.

: la papa es rica en potasio, lo que la convierte en un alimento ideal para la reducción y control de la presión arterial. Regular el colesterol y el azúcar en sangre : al ser libre de grasas y colesterol, la papa, especialmente con cáscara, contribuye a mantener el colesterol en niveles saludables.

: al ser libre de grasas y colesterol, la papa, especialmente con cáscara, contribuye a mantener el colesterol en niveles saludables. Disminuir la inflamación arterial : la papa contiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación arterial y otras condiciones inflamatorias.

: la papa contiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a reducir la inflamación arterial y otras condiciones inflamatorias. Combatir la anemia : la papa es una gran fuente nutricional, que aporta energía, vitaminas y hierro, lo que la convierte en un gran aliado contra la anemia.

: la papa es una gran fuente nutricional, que aporta energía, vitaminas y hierro, lo que la convierte en un gran aliado contra la anemia. Aumentar la energía : gracias a su contenido en carbohidratos, la papa es una gran fuente de energía para el cuerpo.

: gracias a su contenido en carbohidratos, la papa es una gran fuente de energía para el cuerpo. Proteger la salud de la piel: la vitamina C contribuye a la regeneración de los tejidos del cuerpo, mejora la hidratación de la piel y estimula la producción de colágeno y elastina.

¿Cómo sumar la papa a la dieta?

La papa es una verdura muy versátil, fácil de incorporar a diversas preparaciones. Algunas ideas para sumar la papa a la dieta son: