Dormir bien siempre fue una recomendación repetida, pero un nuevo estudio puso el foco en un detalle que cambia todo. No se trata solo de descansar más o menos, sino de alcanzar una cantidad exacta de horas que impacta directamente en la salud metabólica. Durante años, se creyó que dormir ocho horas era la clave universal. Sin embargo, una investigación reciente encontró que ese número podría no ser el más adecuado cuando se trata de controlar el azúcar en sangre y prevenir problemas como la resistencia a la insulina. El dato surge de un análisis amplio que evaluó a miles de personas y que ahora reabre el debate sobre los hábitos de sueño. La clave no solo está en cuánto dormir, sino en cómo ese descanso influye en el funcionamiento del organismo. Un estudio publicado en la revista científica BMJ Open Diabetes Research & Care analizó datos de 23,475 personas para entender la relación entre el sueño y el metabolismo. Los investigadores evaluaron la sensibilidad a la insulina, es decir, la capacidad del cuerpo para regular el azúcar en sangre. El estudio mostró que dormir por debajo de ese umbral aumenta progresivamente el riesgo de problemas metabólicos. La falta de sueño impacta directamente en la forma en que el cuerpo procesa el azúcar. Pero el exceso tampoco es beneficioso. Dormir más de lo recomendado de forma habitual puede generar efectos negativos similares, alterando el metabolismo y aumentando el riesgo, especialmente en mujeres. Uno de los hallazgos más llamativos fue el análisis sobre dormir más los fines de semana. Esta práctica, común para compensar el cansancio acumulado, no siempre resulta efectiva. En detalle: Los investigadores concluyeron que mantener horarios regulares es clave. La falta de constancia en el sueño genera un desajuste metabólico que, con el tiempo, puede afectar la salud de forma significativa